Λαμπερές παρουσίες στη σκηνή του 5ου Φεστιβάλ «Νύχτες Τρόμου» στην Αθήνα -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Το 5ο What’s Up Horrorant Film Festival “Νύχτες Τρόμου” βρίσκεται μόλις δυο ανάσες πριν ρίξει αυλαία στην Αθήνα (στις αίθουσες Ιντεάλ και Ααβόρα) και ξεκινήσει το ταξίδι του στις επόμενες πόλεις της Ελλάδας. Θα έρθει από την Πέμπτη 10/5 και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον.

Σε αυτές τις πρώτες πέντε ημέρες, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες δυναμικές, ταινίες που συναρπάζουν, που καθηλώνουν, ταινίες με σκληρή σοκαριστική βία αλλά και με υπόγειο αόρατο τρόμο, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Φέτος όμως δεν ήταν μόνοι, με κινηματογραφιστές να τιμούν με τη παρουσία τους, για να παρουσιάσουν στο κοινό τη ταινία τους, και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Το χορό των αφίξεων στην Αθήνα άνοιξαν οι Marcelo Schapces και María Laura Cali, σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια του Necronomicon αντίστοιχα, που μας έκαναν μια ευχάριστη έκπληξη και, εκτός της προβολής της ταινίας τους τη Παρασκευή, παρευρέθηκαν και στη τελετή έναρξης, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τη σκυτάλη πήρε ο Pietroantonio Isola, παραγωγός του ιταλικού φιλμ The Laplace’s Demon, που μίλησε για τη μακρά και δύσκολη πορεία που είχε το φιλμ μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Λίγες ημέρες αργότερα κατέφτασε το λαμπερό ζευγάρι από τη Φινλανδία, με το σκηνοθέτη Roope Olenius και την ηθοποιό του Tuftland, Veera W. Vilo να πατούν Αθήνα, και παρά τον άσχημο καιρό, να φτάνουν χαμογελαστοί στο cine Ideal στην οδό Πανεπιστημίου και να παρουσιάζουν την υπέροχη ταινία τους στους θεατές.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους συντελεστές από το εξωτερικό που ήρθαν και χάρισαν όχι μόνο τις ταινίες αλλά και το χρόνο τους, ενώ το ίδιο ευχαριστούνκαι τους Έλληνες δημιουργούς, που παρουσίασαν στο 5ο What’s Up Horrorant Film Festival τις μικρού μήκους ταινίες τους.

Μπροστά από τη μεγάλη οθόνη των Ααβόρα και Ideal είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Πάνο Ηλιακόπουλο μαζί με τους συντελεστές του A Child Outside, τον Κωνσταντίνο Γουργιώτη και Γιώργο Λεοντακιανάκο του After Dark, τoν Κώστα Μπακούρη του Heimlich, τον Λεωνίδα Φουντούλη του The Dot, τον Δημήτρη Πέμμα και τις Erinyes του, ενώ τις τελευταίες δύο μέρες περιμένουμε το Θωμά Γιαννάκη για το The Elected και τους Σωτήρης Πετρίδη και Τάνια Ναναυράκη για το 9023. Τους ευχαριστούμε όλους και θα τους περιμένουμε στις επόμενες διοργανώσεις να τους ξαναδούμε με τις νέες τους παραγωγές, αναφέρει το δελτίο Τύπου.