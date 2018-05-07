Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης του 7ου Πανελλαδικού μαθητικού διαγωνισμού φιλοσοφικού δοκιμίου

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Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης του 7ου Πανελλαδικού μαθητικού διαγωνισμού φιλοσοφικού δοκιμίου Δείτε τα ονόματα
 

Την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Πατρών η τελική φάση του 7ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, την έγκριση του ΥΠΠΕΘ, με την υποστήριξη του ΚΕΣ του Ηarvard και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

Στην τελική φάση προκρίθηκαν 12 μαθήτριες και 3 μαθητές, ενώ στην προκριματική φάση συμμετείχαν πάνω από 500 μαθητές και περισσότερα από 100 σχολεία σε 23 νομούς της χώρας. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσουν Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας 2018 που θα φιλοξενηθεί στο Μαυροβούνιο.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

ΌνομαΣχολείοΒαθμός
ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ17,45
ΛΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑΓΕΛ ΜΟΛΑΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ(6 αλφαβητικά)
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ17.4
ΚΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ17.3
ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ17,25
ΤΖΟΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ(2 αλφαβητικά)
17
ΌνομαΣχολείοΒαθμός
ΑΛΜΑΔΙ ΜΙΚΕΛΑ3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ17,0
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ2ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(9 αλφαβητικά)
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
16,1-16,9
ΌνομαΣχολείοΒαθμός
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ16.9
ΛΥΡΙΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ16.8
ΓΥΜΝΑΟΥ ΝΙΚΗ3ο ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΓΕΛ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ16,75
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ3ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(4 αλφαβητικά)
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ7ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ16,7
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕ.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(2 αλφαβητικά)
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ5ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ16,5
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(7 αλφαβητικά)
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΕΙΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΖΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ16.4
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ2ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ16.3
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕ.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ16.2
ΡΗΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ16.1
16
ΌνομαΣχολείοΒαθμός
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ4ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ-ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΙΟΣΓΕ.Λ. ΠΡΟΒΑΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ1ο ΓΕΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ16,0
ΛΑΠΟΥΡΤΑ ΕΛΕΝΗ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(13 αλφαβητικά)
ΡΙΜΠΕΪΡΟ ΙΑΡΑ1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΖΑΜΕΤΑ ΠΑΥΛΙΝΑ4ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΣΙΑΡΑ ΑΡΕΤΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΥΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1ο ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
15,1-15,9
ΌνομαΣχολείοΒαθμός
ΤΖΙΟΥΡΑΛΗ ΑΝΝΑ1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ15.7
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΙΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ15,6
ΙΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ(3 αλφαβητικά)
ΚΟΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ1ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΓΕ.Λ. ΠΡΟΒΑΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ		15,5
ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(7 αλφαβητικά)
ΡΕΠΠΑ ΒΙΒΕΝΙΑΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΚΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΛΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ15,25
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ(2 αλφαβητικά)
14,5-15
ΌνομαΣχολείοΒαθμός
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΑΝΤΕΣ ΦΟΙΒΟΣ4ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ14,5
ΣΩΦΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ3ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(2 αλφαβητικά)

 


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Τυπώθηκε: 07/05/2018 11:28

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