Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης του 7ου Πανελλαδικού μαθητικού διαγωνισμού φιλοσοφικού δοκιμίου

Την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Πατρών η τελική φάση του 7ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, την έγκριση του ΥΠΠΕΘ, με την υποστήριξη του ΚΕΣ του Ηarvard και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
Στην τελική φάση προκρίθηκαν 12 μαθήτριες και 3 μαθητές, ενώ στην προκριματική φάση συμμετείχαν πάνω από 500 μαθητές και περισσότερα από 100 σχολεία σε 23 νομούς της χώρας. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Οι νικητές του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσουν Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας 2018 που θα φιλοξενηθεί στο Μαυροβούνιο.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
|Όνομα
|Σχολείο
|Βαθμός
|ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
|3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
|1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|4ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|17,45
|ΛΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΛ ΜΟΛΑΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|(6 αλφαβητικά)
|ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
|ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
|17.4
|ΚΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|17.3
|ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|17,25
|ΤΖΟΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
|5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
|(2 αλφαβητικά)
|17
|Όνομα
|Σχολείο
|Βαθμός
|ΑΛΜΑΔΙ ΜΙΚΕΛΑ
|3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
|2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΟΥΚΟΥΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|17,0
|ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|2ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|(9 αλφαβητικά)
|ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
|ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
|6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16,1-16,9
|Όνομα
|Σχολείο
|Βαθμός
|ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ
|ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16.9
|ΛΥΡΙΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ
|2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16.8
|ΓΥΜΝΑΟΥ ΝΙΚΗ
|3ο ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|16,75
|ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|3ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|(4 αλφαβητικά)
|ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|7ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
|16,7
|ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕ.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|(2 αλφαβητικά)
|ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
|5ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ
|2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16,5
|ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|(7 αλφαβητικά)
|ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
|ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|ΧΕΙΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΤΖΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16.4
|ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16.3
|ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΓΕ.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|16.2
|ΡΗΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|16.1
|16
|Όνομα
|Σχολείο
|Βαθμός
|ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
|1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
|4ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΡΡΑΣ-ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΙΟΣ
|ΓΕ.Λ. ΠΡΟΒΑΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|1ο ΓΕΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|16,0
|ΛΑΠΟΥΡΤΑ ΕΛΕΝΗ
|2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|(13 αλφαβητικά)
|ΡΙΜΠΕΪΡΟ ΙΑΡΑ
|1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΤΖΑΜΕΤΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
|4ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
|ΤΣΙΑΡΑ ΑΡΕΤΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΦΥΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|1ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|1ο ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|15,1-15,9
|Όνομα
|Σχολείο
|Βαθμός
|ΤΖΙΟΥΡΑΛΗ ΑΝΝΑ
|1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|15.7
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΙΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|15,6
|ΙΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|(3 αλφαβητικά)
|ΚΟΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|1ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕ.Λ. ΠΡΟΒΑΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|3ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
|ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
|15,5
|ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|(7 αλφαβητικά)
|ΡΕΠΠΑ ΒΙΒΕΝΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΑΚΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
|ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
|ΛΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|15,25
|ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|(2 αλφαβητικά)
|14,5-15
|Όνομα
|Σχολείο
|Βαθμός
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΑΝΤΕΣ ΦΟΙΒΟΣ
|4ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|14,5
|ΣΩΦΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|3ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|(2 αλφαβητικά)