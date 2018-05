Ανάπλαση πλατείας Τριών Ναυάρχων από τους Προσκόπους στο πλαίσιο του «Let's do it Greece»

Προπαραμονή Πρωτομαγιάς και η Άνοιξη ήρθε με τον πιο χαρούμενο και λουλουδιαστό τρόπο στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, στην καρδιά της Πάτρας. Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές, τα Ενήλικα Στελέχη μαζί με τα Μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης του 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Πάτρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Πατρέων, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να καθαριστεί, να ομορφύνει και να καλλωπιστεί εν γένει το πάνω μέρος της πλατείας Τριών Ναυάρχων, σημείο που αποτελεί και την φυσική αυλή της Εστίας που στεγάζει τις δράσεις του Συστήματος.

Από το πρωί λοιπόν της Κυριακής (29-04-2018), στο πλαίσιο της πανελλήνιας δράσης «Let’s do it! Greece 2018», με παιχνίδια και τραγούδια όπως μόνο οι Πρόσκοποι ξέρουν, ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας, οι οποίες και κράτησαν μέχρι το μεσημέρι με αμείωτο ρυθμό αλλά και με πολύ κέφι και όρεξη για προσφορά στην γειτονιά. Έτσι, με σύμμαχο τον καλό καιρό, τα Λυκόπουλα μαζί και με τα Λυκόπουλα και τα Ενήλικα Στελέχη του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Πάτρας, με την επίβλεψη του έμπειρου προσωπικού του Δήμου Πατρέων φύτεψαν εποχικά φυτά στο «φρεσκαρισμένο»παρτέρι, οι Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές καθάρισαν και συγκέντρωσαν επικείμενα σκουπίδια και έβαψαν με ξεχωριστή επιμέλεια πρεβάζια, κολώνες και πεζούλια, ενώ τα Ενήλικα Στελέχησυμπλήρωναν την προσπάθεια με την καθοδήγηση και την εμπειρία τους. Σημειωτέον δε πως, απευθυνόμενοι με κάλεσμα σε προγενέστερο χρόνο στους γείτονες που ζουν και κινούνται στην ίδια πλατεία να έρθουν και να συνδράμουν στην προσπάθεια, η ανταπόκριση υπήρξε θεαματική και ικανή ομάδα ανθρώπων συνέτρεξαν να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούσαν, σα να το περίμεναν καιρό.

Μαζί ήταν και τα δραστήρια Μέλη του «Πληρώματος 94», όπου, με εξαιρετική προθυμία αποδέχθηκαν το κάλεσμα και καθάρισαν - έβαψαν όλο το «κούτελο» προς την πλατεία των θρυλικών σκαλιών της Τριών Ναυάρχων, αποκαλύπτοντας με την εκπορευόμενη χρωματική διαφορά όλη την αρχοντιά της αρχιτεκτονικής μιας άλλης εποχής που αξίζει όλο μας το σεβασμό.

Η παρέμβαση σπουδαία αλλά όχι αρκετή για μια πλατεία που με τις νεραντζιές της και τα υπέροχα νεοκλασικά κτίσματά της διεκδικεί να ανακτήσει την αίγλη και την προσοχή που της αξίζει.

Με την υπόσχεση πως τα Μέλη του 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Πάτρας θα επανέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την διατήρηση και επέκταση της ωφελιμότητας των αποτελεσμάτων της Δράσης τους, απευθύνουν ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Πατρέων κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ που, χάρις στις δικές του συντονισμένες προσπάθειες, έγιναν όλοι, μικροί μεγάλοι, Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ...! Επίσης ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ και στις Αντιδημαρχίες Οικονομικών, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων και στο εξειδικευμένο προσωπικό τους, που χάρις σε αυτούς η Δράση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και αποτελεί το θεμέλιο λίθο για περεταίρω συνέργειες προς όφελος των συνδημοτών.

Τέλος, ευχαριστίες αξίζουν και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καταστήματα του πεζοδρόμου της πλατείας Τριών Ναυάρχων, που καλοδέχτηκαν την προσπάθεια και συνέβαλλαν καθοριστικά σ’ αυτήν.

«Let’s do it! Greece 2018»...! Μια ολάνθιστη, καθαρή και περιποιημένη πλατεία υποδέχεται κατοίκους και περαστικούς, με τις ιστορικές μορφές των Τριών Ναυάρχων να καμαρώνουν από τον τύμβο τους τα παιδιά της νέας γενιάς που, όχι μόνο οραματίζονται, αλλά υλοποιούν με θετικό τρόπο Δράσεις για το κοινό καλό...!