Στο Exile Room, στην Αθήνα το σινεφίλ αφιέρωμα "Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη"

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα σε ντοκιμαντέρ με οικολογική συνείδηση και γενικό τίτλο «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» θα διεξαχθεί στις 9, 10 και 17 Μαΐου 2018 και μάλιστα με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Προσεγγίζοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη με 5 ντοκιμαντέρ που μιλούν τη γλώσσα των εικόνων, θα σας πούμε ιστορίες για τη συμβίωσή μας με τη φύση και τα πλάσματά της, που θα πατήσουν play στον ακτιβισμό σας και ελπίζουμε να κρατήσει μια ζωή. Το αφιέρωμα "Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη" αποτελεί τη δική μας πολεμική ιαχή στον σημαντικότερο αγώνα του κόσμου: την επιβίωση του πλανήτη που αποκαλούμε σπίτι, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5

21:00 Υπόγειος Ποταμός / A River Below (2017, 86’, ελληνική πρεμιέρα) του Mark Grieco

Βουτήξτε στα λασπώδη νερά του Αμαζονίου και εξερευνήστε τα μυστικά του παρέα με έναν τηλεοπτικό αστέρα και έναν υδροβιολόγο! Είχε συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ της Tribeca, στις ΗΠΑ.

ΠΕΜΠΤΗ 10/5

20:00 Ευχαριστώ για τη Βροχή / Thank You for the Rain (2017, 87’) της Julia Dahr

Ένας αγρότης από την Κένυα χρησιμοποιεί την κάμερά του για να αιχμαλωτίσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στο χωριό του.

22:00 Τα Νησιά και οι Φάλαινες / The Islands and the Whales (2016, 81’) του Mike Day

Στις νήσους Φερόες, το κυνήγι φαλαινών αποτελεί μακροχρόνια παράδοση, αλλά και βασικό μέσο επιβίωσης. Με το περιβάλλον όμως τι γίνεται;

ΠΕΜΠΤΗ 17/5

20:00 Αύριο / Demain (2015, 118’, ελληνική πρεμιέρα)

των Cyril Dion, Mélanie Laurent

Η προστασία του πλανήτη δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη υπόθεση. Το «Αύριο» ανακαλύπτει και προτείνει εύκολες οικολογικές λύσεις για όλους!

22:00 Τρόπαιο / Trophy (2017, 108’, ελληνική πρεμιέρα)

των Christina Clusiau, Shaul Schwarz

Ποια η σχέση ανάμεσα στη «βιομηχανία» κυνηγιού και τη συντήρηση των υπό εξαφάνιση ζώων; Καιρός να μάθετε όλη την άβολη αλήθεια...

Το αφιέρωμα «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» υλοποιείται από:

Φέτος, για 2η φορά στην ιστορία του, το Exile Room φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη».

Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:

Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας,

Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και

Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ).

*Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Συγκάτοικοι στον Πλανήτη Γη» συμμετέχει στις δράσεις της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2018» (Europe in my Region), η οποία στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.

*To Exile Room βρίσκεται στην οδό Αθηνάς 12 στην Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0322 3395.