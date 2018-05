Η άμαξα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ για τη μέρα του γάμου τους!ΦΩΤΟ

Η ώρα του γάμου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ πλησιάζει και οι ετοιμασίες για το μεγάλο γεγονός είναι πυρετώδεις. Σημαντική είναι η βόλτα του ζευγαριού με άμαξα.

Εαν ο καιρός είναι καλός το ζευγάρι θα επιβιβαστεί σε μια ανοιχτή άμαξα για να κάνει τον γύρο της πόλης και να χαιρετήσει το πλήθος που θα έχει συγκεντρωθεί.

Όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον, για αυτή τη στιγμή, ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η μέλλουσα σύζυγός του Μέγκαν Μάρκλ επέλεξαν μια ανοικτή, βασιλική άμαξα, Ascot Landau.

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η κα Μαρκλ ανυπομονούν για αυτή τη σύντομη διαδρομή, η οποία ελπίζουν ότι θα τους επιτρέψει να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για όσους θα έχουν συγκεντρωθεί στο Ουίνδσορ προκειμένου να εορτάσουν αυτή την ιδιαίτερη ημέρα», ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η άμαξα που θα μεταφέρει το ζεύγος των νεόνυμφων θα διασχίσει το Ουίνδσορ πριν επιτρέψει στην πλατιά, καταπράσινη λεωφόρο που οδηγεί στις πύλες του Πύργου. Σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον, την άμαξα θα σύρουν άλογα Windsor Grey.









Prince Harry and Ms. Meghan Markle have selected the Ascot Landau carriage for their procession through Windsor Town after their wedding on May 19th. pic.twitter.com/uR9bKgqmiX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2018

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take part in a Carriage Procession around Windsor after their wedding on May 19th.



???? Go behind the scenes at The Royal Mews to learn more the Carriages and Horses that will be used: https://t.co/cKM7KpTgAF pic.twitter.com/HDHj2awXBq — The Royal Family (@RoyalFamily) May 2, 2018

Storm and Tyrone, father and son, are two of the Windsor Grey Horses who will pull the Ascot Landau carriage on the wedding day. pic.twitter.com/d8JwbBA6UV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2018

The carriage is one of five Ascot Landaus in the Royal Mews. The carriages are used in official and ceremonial state events, such as Coronations, Royal Weddings and State Visits. pic.twitter.com/GxckiNyCLu — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2018