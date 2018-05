Πάει Κάννες ο Σπάικ Λι με το νέο του φιλμ «BlacKkKlansman»

Ο 61χρονος μαύρος σκηνοθέτης Σπάικ ΛΙ που έχει γεννηθεί στην Ατλάντα της Τζόρτζια των ΗΠΑ, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, όχι μόνο επανέρχεται αλλά και διαγωνίζεται στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών με τη νέα του ταινία με τίτλο «BlacKkKlansman» με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον, γιο του βραβευμένου με Όσκαρ Ντένζελ Ουάσιγκτον και τον Άνταμ Ντράιβερ.

Το ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Αφροαμερικανού αστυνομικού Ρον Στάλγουορθ που περιγράφει την εμπειρία του στους κόλπους της οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν του Κολοράντο έρχεται στη μεγάλη οθόνη δια χειρός του πάντα ανατρεπτικού Σπάικ Λι, με το σκηνοθέτη του καταπληκτικού "Get Out! - Τρέξε", Τζόρνταν Πιλ, να αναλαμβάνει χρέη παραγωγού.

Ο Σπάικ Λι να θυμίσουμε, πως έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1986 με το «She's Gotta Have It» και ακολούθησε η ταινία που τον καθιέρωσε, το «Do the Right Thing – Κάνε το Σωστό» το 1989 και το «Malcolm X» το 1992.

Με αφορμή την συμμετοχή της ταινίας «BlacKkKlansman» στις Κάννες που ξεκινούν στις 9 Μαΐου, το περιοδικό The Hollywood Reporter στο ειδικό αφιερωμένο στις Cannes τεύχος του (2 Μαΐου 2018) φιλοξένησε στο εξώφυλλο του τον Σπάικ Λι με τους 2 πρωταγωνιστές του.

Film feature by Tatiana Siegel.

https://www.hollywoodreporter.com/features/spike-lee-unleashes-blackkklansman-race-trump-being-robbed-cannes-palme-dor-1107303

*Την ταινία θα την δούμε τον ερχόμενο χειμώνα στην Ελλάδα από την UIP.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ