Η Αχαιή εικαστικός Ειρήνη Παγώνη – Λούτη παρουσιάζει τη νέα της δουλειά στο Κολωνάκι

Από την γραφική Αιγείρα Αιγιαλείας έλκει την καταγωγή της η εικαστική δημιουργός Ειρήνη Παγώνη – Λούτη, η οποία θα παρουσιάσει από την ερχόμενη Τρίτη 8 Μαΐου 2018 τη νέα ατομική της έκθεση με τίτλο «η τυχαιότητα, η σύμπτωση & τα σημεία» στην Dépôt Αrt gallery στην οδό Νεοφύτου Βάμβα 5, στο Κολωνάκι. Η έκθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 19 Μαΐου 2018.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη στις 20.00.

Έχοντας ήδη παρουσιάσει πολλές ατομικές εκθέσεις, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις κι έχοντας αποσπάσει διεθνή βραβεία, η εικαστικός Ειρήνη Παγώνη – Λούτη παρουσιάζει τώρα στη γκαλερί Dépôt Αrt gallery στην Αθήνα τη νέα της δουλειά.

Η ίδια η εικαστικός σχετικά με το θέμα της έκθεσής της σημειώνει τα εξής:

«Η πρώτη γνωστή πρόταση για την θεώρηση της τυχαιότητας με όρους πολυπλοκότητας έγινε γνωστή από τον Λάιμπνιτς σε ένα ασαφές έγγραφο του 17ου αιώνα που αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του. Ο Λάιμπνιτς αναρωτήθηκε πως μπορεί κανείς να γνωρίζει αν ένα σύνολο σημείων σε ένα χαρτί επιλέχθηκαν τυχαία.(π.χ. πιτσιλώντας).

Σύμφωνα με την κβαντομηχανική το σύμπαν αποτελείται από στοιχειώδη σωματίδια που αλληλεπιδρούν με γνωστούς τρόπους. Ο Laplace (1749-1827) φαντάστηκε μια διάνοια, η οποία θα γνώριζε την θέση και την ταχύτητα κάθε ενός σωματιδίου στο σύμπαν και συμπέρανε πως μάλλον θα μπορούσε έτσι να γνωρίζει το μέλλον ανά πάσα στιγμή. Με αυτήν την παραδοχή τίποτα δεν είναι μη προβλέψιμο, ακόμα και η ανθρώπινη συμπεριφορά και το μέλλον μπορεί να προβλεφθεί από την πληροφορία που μας δίνει το σύμπαν στην παρούσα στιγμή.

Αυτή η προβλεψιμότητα, είναι ντετερμινισμός. Το 1927 ο Werner Heisenberg, διατύπωσε την περίφημη αρχή της απροσδιοριστίας (indeterminacy principle) ή αρχή της αβεβαιότητας (uncertainty principle). Σύμφωνα με την αρχή αυτή, είναι αδύνατον να μετρήσουμε με απόλυτη ακρίβεια, την θέση και την ταχύτητα ενός σωματιδίου ταυτόχρονα. Η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg είναι θεμελιώδεις, αναπόσπαστη, χαρακτηριστική ιδιότητα του κόσμου. (Hawking, 1996). Το τέλος λοιπόν του «προβλέψιμου – ντετερμινισμός» και η αρχή της «απροσδιοριστίας –τυχαιότητας».

Το 1960, ο Edward Lorenz, γνωστός για το φαινόμενο της πεταλούδας, ως ποιητική μεταφορά της θεωρίας του χάους, (χάος: όταν το παρόν καθορίζει το μέλλον, αλλά η προσέγγιση του παρόντος δεν προσδιορίζει κατά προσέγγιση το μέλλον), εμπερικλείει το τυχαίο-τυχαιότητα, την συγκυρία-σύμπτωση στην θεωρία, ως ένα επαναλαμβανόμενο συναρτησιακό σύστημα, (iterated function system). Το τυχαίο το οποίο έχει τάξη, όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο, καθώς «ο Θεός δεν παίζει ζάρια».

…Η πίστη μου πηγάζει από την ανακάλυψη και όχι από την αποκάλυψη, αν και πολλές φορές ακροβατώ ανάμεσα στην επιστήμη και την μεταφυσική προσπαθώντας να συνταιριάξω αυτά τα δύο «παράλληλα σύμπαντα» στην προσπάθειά μου να μετατρέψω τις εξισώσεις σε ποιητικές μεταφορές. Τις αλληγορίες σε κβαντικές χορδές. Αυτό πιστεύω ότι κάνω μέσα από το εικαστικό μου έργο. Χρησιμοποιώ φύλλα αλουμινίου σαν τον βασικό μου καμβά. Επέλεξα αυτό το υλικό από την ιδιότητά του να παγιδεύει, να ελευθερώνει, να αντανακλά, να αλλάζει, να μεταμορφώνει, να μετουσιώνει το φώς, όχι μόνον στο φυσικό πεδίο, αλλά και στο ιδεολογικό. Το φως, ως σκοπό ζωής, αντίληψης και θέσης. Η παλέτα μου, σχεδόν μονοχρωματική αλλά σε χιλιάδες τόνους.

Το χρώμα μου πάντα καθαρό, διαυγές. Δεν κάνω ποτέ προσχέδια, δεν κρατώ ποτέ σημειώσεις. Ούτε όταν πρέπει να γράψω ένα κείμενο για κάτι συγκεκριμένο. Όλα όσα κατακλύζουν την σκέψη μου, τα κρατώ στο μυαλό μου, μέχρι την στιγμή που αρχίζω να υλοποιώ το κάθε τι. Μέχρι την στιγμή που θα πάρω τα πινέλα μου, ή θα κτυπήσω το πρώτο πλήκτρο του υπολογιστή μου. Τα προσχέδια, οι σημειώσεις, είναι δεσμευτικές, περιοριστικές καταστάσεις, αφού τελικά σαν στοιχεία του σύμπαντος υπαγόμεθα στους νόμους της τυχαιότητας.

Πιστεύω ότι αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει, μέσα από αυτήν την διαδικασία της χαοτικής τυχαιότητας-τάξης, θα προκύψει. Οι φόρμες μου, είναι σύνθεση πολλών, άπειρων σημείων. Πολλά άπειρα σημεία, κατακερματισμένα, που συνδέονται και συντίθενται σε σχήματα γεωμετρικά ή οργανικά, σαν να συμβαίνει από σύμπτωση, ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών γεγονότων σε μία συγκεκριμένη διάσταση.

Οι φιγούρες, που αποτελούν τμήμα του concept αυτής της έκθεσης, έχουν ακριβώς την ίδια λογική, την ίδια αναζήτηση, την ίδια οπτική με τα «κατακερματισμένα». Φαντασθείτε αυτά τα μικρά διαστάσεων έργα στο πλεξιγκλάς, αυτές οι φιγούρες, να κατακερματισθούν και μετά να επανασυνδεθούν, φυσικά σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. «έν το παν», ας μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Όλα είμαστε ΕΝΑ.»

Στο κείμενό του ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΟΠΛΑΣΙΕΣ ο Μανώλης Πεταλάς γράφει περί Ειρήνης Παγώνη:

«Κορίτσι με αρετές ανδρός και σφριγηλή εικαστική φυσιογνωμία. Χέρια επινοητικά-επιδέξια. Ανάσα βαθειά-ευχερής. Εργατικότητα υψηλόβαθμη. Συνείδηση καθαρή, μακριά από θηλυμανείς έξεις και ερωτοφανείς αναθυμιάσεις. Λογική πολεμιστή και φαντασία πειθήνεια, πειθαρχημένη. Την γοητεύει η αστροφυσική και η θεωρία των κοσμικών υψιπέδων. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι «ζώον που επιθυμεί την γνώση» κατά Αριστοτέλη, και όχι «ζώον που επιθυμεί την πίστη, την βεβαιότητα της πίστης» κατά Καστοριάδη και κατ’ εμέ. Τηρεί σχολαστικά τα εφευρήματα της Τεχνολογικής επιστήμης.

Το εικαστικό της όμως σύμπαν, κυρίως ζωγραφικό, επεκτείνεται και σε μορφές τέχνης περισσότερο σύνθετες, σε κατασκευές και είδη μικτά. Και σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία εντάσσεται και η δουλειά της με τίτλο ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΟΠΛΑΣΙΕΣ.

«Παιδοπλασίες». Μια αποκωδικοποίηση αρχέγονων εικόνων, μια παλλινόστηση στις χειροπλασίες των παιδικών ηλικιών, των ανυπόκριτων παιδικών προθέσεων. Με βλέμμα χρονικά έγκυρο και ευκρινές.

Μια εργασία απόλυτα προσωπική, με εικαστικά επεξεργασμένες μεταλλικές ύλες, με βαθειές απόμακρες χρωματικές ανταύγειες, με φόρμες απλές, ευπρόσδεκτες. Εποπτεύοντας συνολικά την έκθεση αυτή της Ειρήνης Παγώνη για την οποία πολύ θα μπορούσαμε να φλυαρήσουμε, προσυπογράφουμε την αίσθηση μιας αξιοθαύμαστης χρωστικής και μορφικής πληθωρικότητας, μιας θελητικής ευαισθησίας, με ευοίωνα νεύματα και κρυφές εκμυστηρεύσεις.»

Η ιστορικός τέχνης Αθηνά Σχινά σημειώνει μεταξύ άλλων:

«…Ζούμε σ’ έναν κόσμο δισυπόστατο. Διανύουμε την περίοδο της εικονοποιίας και της εικονοκλασίας ταυτοχρόνως. Με αιρετικές προφητείες και βεβηλώσεις, αποκαθηλώνουμε τα στεγανά των στόχων, της μεταδοσιμότητας, του χειρισμού και της εμβέλειας των μηνυμάτων της εικόνας, συμμετέχοντας, ως βασικοί παράγοντες στις καταλυτικές αναδιατάξεις εμφάνισης κι αναμορφώσεων της δομής της…Η Ειρήνη Παγώνη δημιουργεί ένα τελετουργικά φαντασιωτικό «περιβάλλον» εικαστικών καταθέσεων και δρωμένων, αφαιρώντας όμως από την ίδια την θέαση και την μύηση στα «τεκταινόμενα» ή τα «υποδεικνυόμενα» όπως ονόμαζαν τα «γεγονότα» της Ελευσίνας οι αρχαίοι μύστες των Μυστηρίων της.

Φαινόμενα, νομοτέλειες, μέθοδοι, κώδικες, στο εικαστικό «περιβάλλον» της Ειρήνης Παγώνη, ταυτίζονται με την μετεξελικτική γλώσσα και διαδικασία παραγωγής της μορφικής ιδέας, σε μορφοποιητική πράξη.

Θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι η Ειρήνη Παγώνη μορφοποιεί φυσικομαθηματικούς συσχετισμούς μέσα από φαντασιωτικές και αρκούντως θεαματικές πρωτοβάθμιες αλληγορίες. Η καλλιτέχνης, σ’ αυτήν της την έκθεση, βάζει ένα αρκετά σοβαρό στοίχημα με τον εαυτό της και τα εκφραστικά της μέσα.

Το στοίχημά της, κατά βάσιν έγκειται στον αλυσιδωτό τρόπο μετουσιωτικής πλοκής: α) της πρόθεσης επικοινωνίας σε δημιουργική διαδικασία μέσω της παραγωγής ενέργειας, β) της ενέργειας σε δραματουργική πράξη, γ) της πράξης στα παράγωγα της τροποποιούμενης εικαστικής ύλης, δ) της ύλης σε μετασχηματιζόμενη φαντασιακή εικόνα, ε) της εικόνας σε μορφοπιοητική γλώσσα, ενός ανασυντακτικού μύθου της αλήθειας.»

Η εικαστικός Ειρήνη Παγώνη – Λούτη έχει κάνει σπουδές σε:

Ζωγραφική, Χρώματα Ιστορία της Τέχνης και θεατρικά κοστούμια

• Ατελιέ του Θεόδωρου Πάντου και Σπύρου Κουκουλομάτη

• “School of Visual Arts”, New York University

• “New York Fashion Institute of Technology”, για θεατρικά κοστούμια

• “Esmode”, Παρίσι συνέχιση των σπουδών για κοστούμια

Μετά την επιστροφή στην Ελλάδα το 1984, γίνεται μέλος στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας ΣΥΝ.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1984 ΣΥΝ

1986 Μαντείον

1988 Όψεις με τον Μανώλη Πεταλά

1990 Η Τέχνη της Ανεξαρτησίας

1992 Ersis Gallery

1993 Titanium

1993 Μαρία Γκούμα ΑΓ

1994 ΣΥΝ

1996 Titanium,“ΘΕΟΓΩΝΙΑ” Multi Art Work,

(Ζωγραφική, Μεταλλική Εγκατάσταση, Μουσική, Βίντεο, Δραματικός Χορός)

1997 Αιγείρα Καλλιτεχνικό Κέντρο

1999 Σελήνη, “Εικονικές Παιδοπλασίες” ( Μεταλλικές Εγκαταστάσεις)

2000 Τεχνόπολις Πειραιώς, Εγκατάσταση, “Tin Preservation of Cereals”

2001 Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Aix En Provence, Γαλία,

“Από τους μύθους του Fontaine” (Μεταλλικές Εγκαταστάσεις)

2003-2004 Πετρούπολις Φεστιβάλ με ‘Ηχόδραση’, Νίκος Τουλιάτος,

“Sound Genesis”, (Μεταλλικές Εγκαταστάσεις–Μουσικό Όργανο).

2005 ARTISTIC ENCOUNTER GREECE – ΚΙΝΑ, Πεκίνο,“Seeds of the Future”(Elaborated Metals).

2007 LIQUID BLUE , καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην Λίμνη Τριχωνίδα, με την Τζένη Τσουμπρή, Art Productions.

2009 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ QUERNICA του Πάμπλο Πικάσσο, Κέντρο Φυσικών Επιστημών.

2010 LOVING, DANCING , USED THE RECYCLE BAR

2010 NOT THE OLD, NOT THE NEW, BUT THE NECESSARY CHILL. ART GALLERY

2017 42 ΜΙΛΛΙΑ ΔΡΟΜΟΣ, Gallery ΣΥΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ

Το 1996, παρουσίαση του 3D βίντεο “ΘΕΟΓΟΝΙΑ”, και το 1996 & 1997, διπλή βράβευση, παίρνοντας μέρος σε δυο διεθνή φεστιβάλ, στο Ars Electronica στο Lintz, Αυστρία, και στο Ars Digitalis στο Βερολίνο.

Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

https://www.facebook.com/events/344006749455350/