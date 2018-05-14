Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 14 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 14 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 25

ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ

02:00 πμ - πρωί

ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2610-580147

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥΤΗΛ.: 2610-931.050

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 14/05/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485287

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