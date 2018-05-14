Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 14 Μαΐου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 25
ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ
02:00 πμ - πρωί
ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2610-580147
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312
ΡΙΟΥ
14:00-22:30
ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥΤΗΛ.: 2610-931.050