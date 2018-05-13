Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Μαΐου

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
02:00 πμ - πρωί
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560
21:00-πρωί
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283
ΡΙΟΥ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747