Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ

ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

21:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 13/05/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485284

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