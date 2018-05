Ηλεία: Πεντακόσιοι αγγελιαφόροι ειρήνης στον Δρόμο Εκεχειρίας - ΒΙΝΤΕΟ

Πεντακόσιοι παλαιοί και νέοι δρομείς-αγγελιαφόροι της ειρήνης μετέφεραν το μήνυμα ότι υπάρχει ανάγκη προώθησης που περιέχει η ολυμπιακή αξία της Εκεχειρίας, σε έναν δρόμο 50 χιλιομέτρων από την Αρχαία Ήλιδα στην Αρχαία Ολυμπία.



Επικεφαλής του φετινού δρόμου της Εκεχειρίας ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Taekwondo Μαρία Καρπαθάκη, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψαν η 13χρονη Φένια Θεοδώρου και ο 17χρονος Επαμεινώνδας Καγιανάς, που αν και ανήλικοι κατάφεραν να καλύψουν τα 49.800 μέτρα του Μονοπατιού της Εκεχειρίας, αλλά και ο Σόλων Παπαδόπουλος που αν και άτομο με ειδικές ανάγκες κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό κάνοντας το δικό τους Δρόμο της Εκεχειρίας.



Οι δρομείς είχαν έλθει στην Ηλεία από όλα τα μέρη της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό (Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία), ενώ συμβολική αξία είχε η συμμετοχή στον Δρόμο της Εκεχειρίας του στελέχους της Τουρκικής Πρεσβείας Ντογκάν Πεκγκοζ.Ως γνωστόν ο Δρόμος της Εκεχειρίας δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα.

Στόχος είναι η προβολή του μηνύματος της εκεχειρίας και της ειρήνης. Οι δρομείς ξεκινήσαν στις 5.45 το πρωί από την Αρχαία Ήλιδα και αφού πέρασαν από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας (Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι, Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανος) κατέληξαν στη διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων την Αρχαία Ολυμπία, όπου και βραβεύτηκαν όλοι όσοι ολοκλήρωσαν τη διαδρομή με μοναδικά αριθμημένα μετάλλια. Ακολούθησε μία μικρή γιορτή προς τιμήν τους.



Ο Δρόμος Εκεχειρίας 2018 διοργανώθηκε από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας με συνδιοργανωτές την Αντιπεριφέρεια Ηλείας, τους δήμους Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, συνεργαζόμενο φορέα υποστήριξης τον Δήμο Σπάρτης και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού, του CISM, του ΝΑΤΟ, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΕΟΤ, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της ΕΘΝΟΑ, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Η Καλλιπάτειρα» και την τεχνική υποστήριξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), θεσμικό υποστηρικτή την Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία.



Χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν οι: ΟΠΑΠ, ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, Legea, AutoUnit Ν. Πουλάκης, και υποστηρικτές οι: Λουξ, Fargeco Hellas, ΑΒ Αμαλιάδας, ΠΙΚ Κινινής, Κτήμα Μερκούρη, Καλομοίρης, ΕΑΣ Ηλείας Ολυμπίας, Ξηροί καρποί Παπαθεοδώρου, Ασφάλειες Λουρίδα, ΟΕΣΗ και ΔΗ.Κ.Ε.Π., Σ.Ε.ΔΙ.Π. Δυτ. Αχαΐας, Ε.Ο.ΠΥ.Δ. Βραχαναίικων, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας και χορηγούς επικοινωνίας ΕΡΤ, ΕΡΤ 3, Πρώτο Πρόγραμμα 91,6, ΕΡΑ σπορ 101.8, ΕΡΤ Πύργος, , Π.Σ.Α.Τ., ΟΡΤ, ΠΑΤΡΙΣ, The BEST, RUNNING NEWS.GR, We Love Sports, SPORTEVENT.GR, Apopseis.gr, OVI magazine, Ilia.News, Amaliada-News, ΗΛΙΔΑ Κάμπος News, RunNFun.gr, Hellenic Media Group, Web radio, RNF.gr, patrisnews, ΟΡΤ 92,3, Greek Teachers, AmaliadaRadio