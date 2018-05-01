Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 1 Μαΐου

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Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 1 Μαΐου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙA

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 52)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 01/05/2018 15:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485078

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