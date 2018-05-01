Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 1 Μαΐου

ΚΗΔΕΙA
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 52)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.