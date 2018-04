Το Γαλλικό φιλμ "50 Φορές Άνοιξη" από 17 Μαΐου 2018 στην Ελλάδα

Η εταιρεία One from the Heart θα παρουσιάσει στις Ελληνικές αίθουσες την ταινία της Μπλαντίν Λενουάρ - Blandine Lenoir με τίτλο «50 Φορές Άνοιξη - Aurore / Fifty Springtimes», από την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018. Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή της σπουδαίας ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Ανιές Ζαουί (Agnès Jaoui) στη μεγάλη οθόνη σε μια αξέχαστη ερμηνεία.

Η ταινία ήταν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στη Γαλλία και ήδη έχει διανεμηθεί με επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο 19ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας τον Μάρτιο. παρουσία της σκηνοθέτιδας.

Ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό μείγμα χιούμορ, ειλικρίνειας και ευαισθησίας, αυτή η καλόκαρδη ρομαντική κομεντί εστιάζει σε μια μεσήλικη γυναίκα που βρίσκεται στη δίνη προσωπικών και επαγγελματικών αλλαγών. Η πενηντάχρονη Ορόρ Ταμπόρ, έχοντας αποφασίσει να χωρίσει από το σύζυγο της, χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα μαθαίνει ότι θα γίνει γιαγιά. Νιώθει ότι η ζωή της βρίσκεται σε ένα τέλμα και ότι σιγά-σιγά περιθωριοποιείται. Αλλά όταν ξανασυναντά τυχαία τον έρωτα των νεανικών της χρόνων, κάτι αρχίζει να αλλάζει.

Η Ανιές Ζαουί αποτελεί μια σπουδαία μορφή του Γαλλικού σινεμά όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως σεναριογράφος με συνεργασίες με τον σπουδαίο Αλέν Ρενέ (Smoking/No Smoking, Η ζωή είναι ένα τραγούδι) και ως σκηνοθέτης με το ντεμπούτο της Περί Ορέξεως (2000) να φτάνει μέχρι την υποψηφιότητα για το Ξενόγλωσσο Όσκαρ. Εδώ επιστρέφει τόσο ως συνεργάτης στο σενάριο κυρίως και πάνω από όλα όμως ως πρωταγωνίστρια για να δώσει μια ανεπανάληπτη και συγκινητική ερμηνεία ως Ορόρ.

Η Μπλαντίν Λενουάρ (που ξεκίνησε ως ηθοποιός στη μικρού μήκους του Γκασπάρ Νοέ Carne) στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της τοποθετεί τη γλυκόπικρη όσο και αστεία ιστορία της σε μια μικρή επαρχιακή γαλλική πόλη αξιοποιώντας στο έπακρο το μικρόκοσμό της και τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένας θαυμάσιος, πνευματώδης, με λεπτές αποχρώσεις ύμνος στη δίψα για ζωή σε κάθε ηλικία και βέβαια μια επίκαιρη και αισιόδοξη γιορτή της γυναικείας φύσης.

Έγραψαν για την ταινία:

«Με χιούμορ και ευαισθησία η Μπλαντίν Λενουάρ έφτιαξε μια τρυφερή ταινία για μια πενηντάχρονη γυναίκα τη στιγμή που όλα αλλάζουν γύρω της και μέσα της με έναν φανταστικό ρόλο για την Ανιές Ζαουί. «Φοβάμαι τα γεράματα, τη φτώχεια και τη μοναξιά, η φτώχεια και η μοναξιά μπορεί και να διορθώνονται, αλλά η ηλικία είναι κάτι άλλο, είναι κάτι που πρέπει να συνηθίσεις». Και σωστά, η ηρωίδα της ταινίας δυσκολεύεται να φανταστεί τον εαυτό της σε αυτό το νέο στάδιο στη ζωή της.

Η σκηνοθέτιδα, αντλώντας στοιχεία από την αναπόφευκτη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ψυχολογικά και συναισθηματικά μας όρια καθώς μεγαλώνουμε, καθώς και τις διακρίσεις που δέχονται οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εργαζόμενοι, υφαίνει ένα ανάλαφρο αλλά ουσιαστικό πορτρέτο μιας γυναίκας και μητέρας που πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της. Η ταινία δίνει επίσης την ευκαιρία στην Ανιές Ζαουί να μας δείξει το πολύπλευρο ταλέντο της, ταλαντευόμενη ανάμεσα στην άρνηση και την αποδοχή του μέλλοντος, διατηρώντας πάντα την καρδιά ενός κοριτσιού». Cineuropa

«Η Ορόρ, πρόσφατα χωρισμένη και μέλλουσα γιαγιά, αναγκάζεται σε παραίτηση από το εστιατόριο όπου δουλεύει όταν αλλάζει ο ιδιοκτήτης και μέσα σε όλα αυτά, περνάει και εμμηνόπαυση. Συγκλονισμένη από όλες αυτές τις αλλαγές και νιώθοντας ότι μπαίνει στο περιθώριο της ζωής, όταν συναντά τυχαία την πρώτη της αγάπη και αρχίζει να νιώθει ελπίδα. Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπλαντίν Λενουάρ προσφέρει μια αστεία και απολαυστική ωδή στη γυναικεία εμπειρία, στις μητέρες, στις κόρες, στις φίλες και στους εραστές. Μια αναζωογονητική, διασκεδαστική, ρομαντική κομεντί». Sight and Sound

«Η Μπλαντίν Λενουάρ επιτυγχάνει και μας παρουσιάζει μια ασυνήθιστη κωμωδία, γεμάτη ενέργεια όπου ακόμα και οι μικροί δεύτεροι ρόλοι είναι ιδιαίτερα καλογραμμένοι με ευαισθησία που νιώθει ο θεατής». **** Télérama

«Η Ανιές Ζαουί αποδίδει το ρόλο της με μια μεταδοτική απόλαυση, μεταξύ μελαγχολίας και αληθινών κωμικών στιγμών». **** Voici

«Αυτή η κωμωδία δυναμιτίζει τα κλισέ ότι οι άνδρες γερνάνε καλύτερα από τις γυναίκες. Η Ανιές Ζαουί ενσαρκώνει μια Ορόρ τόσο συγκινητική όσο και δυναμική. Μην το χάσετε». **** Télé 7 Jours

«Καταπληκτική Ανιές Ζαουί» *** ½ El Pais.