Πάτρα: Έρχεται 10 Μαΐου η κωμωδία «Blockers – Κοκομπλόκο»

Από την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 θα δούμε στην Ελλάδα σε διανομή της UIP, μία νέα κωμωδία που στη Βόρειο Αμερική προβάλλεται ήδη από τις 6 Απριλίου με εμπορική επιτυχία ενώ έχει πάρει και καλές κριτικές.

Ο λόγος για την ταινία «Blockers – Κοκομπλόκο» με πρωταγωνιστές την Λέσλι Μαν, τον μυώδη ηθοποιό Τζον Σένα και τους Κάθριν Νιούτον, Άικ Μπάρινχολτζ.

Σκηνοθεσία: Κέι Κάνον

Παραγωγοί: Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Διάρκεια: 102 λεπτά. Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Πόσες κωμωδίες έχουν γυριστεί για τον χορό αποφοίτησης; Και σε πόσες από αυτές πρωταγωνιστούσαν κορίτσια που σκοπό τους έχουν να χάσουν την παρθενία τους; Aν απαντήσατε πολλές και καμία τότε θα παρακολουθήσετε την κατάλληλη κωμωδία καταστάσεων: ΚΟΚΟΜΠΛΟΚΟ!

Όταν τρεις γονείς, κατά λάθος, διαβάζουν τα μηνύματα που ανταλλάσσουν τα κορίτσια τους μεταξύ τους αναφορικά με την πρόθεσή τους να γίνουν γυναίκες στο χορό αποφοίτησης αρχίζει ένα κυνήγι να τις προλάβουν προτού… γίνει το κακό.

Στο ρόλο των γονέων βρίσκουμε τη Λέσλι Μαν (The Other Woman, This Is 40), τον Άικ Μπάρινχολτζ (Neighbors, Suicide Squad) και τον Τζον Σένα (Trainwreck, Sisters) ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κέι Κάνον (σεναριογράφος των Pitch Perfect ταινιών).

Στις ΗΠΑ οι έως τώρα εισπράξεις έχουν φτάσει τα σχεδόν 54 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 23 από την προβολή της ταινίας στον υπόλοιπο κόσμο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ