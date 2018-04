Πάτρα: ΔΕΙΤΕ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ του Φεστιβάλ "Νύχτες Τρόμου" στο Πάνθεον

Όπως έχουμε ξαναγράψει, το 5ο Horrorant Film Festival "Νύχτες Τρόμου", μετά την Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθεί 3 με 9 Μαΐου 2018, θα έρθει στην Πάτρα στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη, από την Πέμπτη 10/5 έως και την Τετάρτη 16/5/2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 6€

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10€.

ΠΕΜΠΤΗ 10/05

20:00 ATERRADOS 90’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/terrified.html

22:00 TRAUMA 106’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/trauma.html



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05

20:00 OUR EVIL 92’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/our-evil.html

22:00 WHAT THE WATERS LEFT BEHIND 98’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/los-olvidados-that-water-left-behind.html

0:00 LIVING AMONG US 87’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/living-among-us.html



ΣΑΒΒΑΤΟ 12/05

20:00 NECRONOMICON 89’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/necronomicon-book-of-hell.html

22:00 THE RANGER 80’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/the-ranger.html

0:00 COLD GROUND 86’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/cold-ground.html



ΚΥΡΙΑΚΗ 13/05

20:00 THE LAPLACE DEMON 105’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/the-laplaces-demon.html

22:00 SNOWFLAKE 120’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/03/snowflake.html



ΔΕΥΤΕΡΑ 14/05

20:00 THE ENVELOPE 76’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/the-envelope.html

22:00 FRAMED 80’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/framed.html



ΤΡΙΤΗ 15/05

20:00 THE WANDERERS 106’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/the-wanderers-quest-of-demon-hunter.html

22:00 LUCIFERINA 114’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/luciferina.html



ΤΕΤΑΡΤΗ 16/05

20:00 SKIN CREEPERS 87’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/skin-creepers.html

22:00 TUFTLAND 89’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/tuftland.html

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, το Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα σπάει τα ρεκόρ με 25 πολύ καλές ταινίες που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και διεκδικούν τα βραβεία Horrorant, χωρίς ανάμεσά τους να λείπουν και εκείνες που θα κάνουν τη πανευρωπαϊκή και τη διεθνή πρεμιέρα τους.

Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού θα δώσει συνολικά 10 βραβεία.

Στα καθιερωμένα πια 8 βραβεία, φέτος προστέθηκαν ακόμα δύο, εξίσου σημαντικά. Το ένα είναι το Βραβείο Horrorant Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, το οποίο θα χορηγήσει φέτος η Βρετανική επαναστατική εταιρεία αδειοδότησης μουσικής, Scapetune, προσφέροντας σε κάθε νικητή όλων κατηγοριών του φεστιβάλ, από 15 μουσικά κομμάτια υψηλής ποιότητας μέσα από τον τεράστιο κατάλογό της.

Η ανάγκη για το δεύτερο νέο βραβείο ήρθε απολύτως φυσικά μέσα από τις ίδιες τις υποψήφιες ταινίες. Ως γνωστόν, το horror genre, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, αποτελεί αγαπημένο είδος για πάρα πολλούς νέους κινηματογραφιστές που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τις 25 ταινίες που επιλέχτηκαν φέτος, οι 12 είναι από πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς. Έτσι λοιπόν, από φέτος, στα βραβεία προστίθεται και το Horrorant First Look award.

Συνολικά τα βραβεία που θα διεκδικήσουν οι υποψήφιες ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος είναι τα:

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ταινίας

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Βραβείο Horrorant Καλύτερου Σεναρίου

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Φωτογραφίας

Βραβείο Horrorant Καλύτερων Ειδικών Εφέ

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Scapetune

Βραβείο Horrorant First Look

Βραβείο Horrorant Κοινού

Επίσης τα Βραβεία Horrorant Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους και Horrorant Καλύτερης Ξένης Ταινίας Μικρού Μήκους.

Τις κριτικές επιτροπές απαρτίζουν οι:

Διεθνές Διαγωνιστικό: Δημήτρης Κολιοδήμος (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, συγγραφέας), Δημήτρης Παναγιωτάτος (σκηνοθέτης, συγγραφέας), Γιώργος Αλαχούζος (special effects artist)

Ελληνικές ταινίες Μικρού μήκους: Κατερίνα Δημητρόγλου (ηθοποιός), Γιώργος Ξουλόγκης (συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής), Χρήστος Μουρούκης (σκηνοθέτης, κριτικός κινηματογράφου)

Ξένες ταινίες Μικρού μήκους: Θάνος Κερμίτσης (σκηνοθέτης), Θέμης Κατσιμίχας (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, φωτογράφος), Πάνος Ηλιακόπουλος (σκηνοθέτης).