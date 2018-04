Κοντόπουλος και Ευαγγελινός υπογράφουν στη φετινή Eurovision το κομμάτι του Αζερμπαιτζάν

Mε το Αζερμπαιτζάν και το κομμάτι «X My Heart» θ’ ανοίξει ο 1ος ημιτελικός της 63ης Γιουροβίζιον, την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η φετινή συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν που πάντα έχει προσεγμένες εμφανίσεις στην Eurovision και μάλιστα μία χρονιά, το 2011 κατέκτησε την πρωτιά, έχει όπως είδαμε ελληνικό χρώμα και υπογραφή. Ερμηνεύτρια του τραγουδιού είναι η νεαρή Aisel η οποία επιλέχθηκε ως φετινή εκπρόσωπος της χώρας μέσω απευθείας ανάθεσης.

Η επίσημη ανακοίνωση για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό μάλιστα έγινε πολύ νωρίς στις 8 Νοεμβρίου 2017.

Το κομμάτι έχει την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στη σκηνή θα έχει την σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, οι οποίοι πέρυσι ήσαν υπεύθυνοι για την συμμετοχή της Demy με το «This is love» για την Ελλάδα που ωστόσο δεν τα πήγε και τόσο καλά στον τελικό, φτάνοντας μόνο μέχρι την 19η θέση.

O Δημήτρης Κοντόπουλος είχε ξαναπάει ως συνθέτης με την Ελλάδα το 2009 με τον Σάκη Ρουβά και το «This is our night» που επίσης είχε στήσει επί σκηνής με αμφιλεγόμενα ωστόσο αποτελέσματα τότε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Το τραγούδι είχε βγει 7ο.

H 28χρονη Aisel ή αλλιώς Aysel Mammadova που εκπροσωπεί το Αζερμπαιτζάν φέτος, έχει γεννηθεί στις 3 Ιουλίου του 1989 στο Μπακού. Μεγαλωμένη από «μουσική» οικογένεια, σπούδασε αργότερα στην Μουσική Ακαδημία του Μπακού και μετά έλαβε μέρος σε πολλά γνωστά φεστιβάλ (Caspian Jazz & Blues Festival, the Baku International Jazz Festival, the MuzEnergo Festival of Music Improvisation κ.α). Η Aisel εμπνέεται από Jazz και Soul ακούσματα που είναι τα αγαπημένα της είδη μουσικής.

Το «X My Heart» ανήκει στην καθαρόαιμη ποπ μουσική και έχει έναν άκρως θετικό χαρακτήρα. Δημιουργοί του είναι ο συνθέτης των επιτυχιών Δημήτρης Κοντόπουλος και η ταλαντούχα Sandra Bjurman. Στην παραγωγή, στην ενορχήστρωση και στην μίξη του τραγουδιού συνέβαλαν οι Tim Bran και Ash Howes.

Σκηνοθέτης αλλά και επιμελητής της εμφάνισης της Aisel πάνω στην σκηνή της Eurovision είναι όπως προείπαμε, ο Φωκάς Ευαγγελινός που είχε υπογράψει την «My number one» επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου με την Ελλάδα στην Γιουροβίζιον του 2005.