Πώς το google σου δείχνει με ποιόν πίνακα ζωγραφικής μοιάζεις-Το app που έφερε... "σελφίτιδα"! ΦΩΤΟ

Έδαφος μέρα με τη μέρα κερδίζει ο app Arts and Cuiture που έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2016 δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χιλιάδες έργα Τέχνης. Τώρα, με το face-match που διαθέτει... προκαλεί σελφίτιδα! Πλέον οι χρήστες μπορούν να βγάλουν μία φωτογραφία του εαυτού τους με το smartphone και μετά να βρουν ποια ή ποιος είναι ο «δίδυμός» τους από τα μουσεία του κόσμου.

Σελφίτιδα έφερα στα social media το face-match το Arts and Cuiture

Η λειτουργία face-match, είναι δωρεάν διαθέσιμο στις ΗΠΑ εδώ και λίγες μέρες σε Google Play και App Store και οι δοκιμές στα social media δίνουν και παίρνουν.

Όσο για το πώς λειτουργεί;

Αρχικά εξετάζει το πρόσωπό σας, δημιουργεί ένα faceprint (βασισμένο σε βασικές αποστάσεις και μεγέθη) και περιτριγυρίζει τον κόσμο της Τέχνης για ομοιότητες.

Μέσα στη βάση δεδομένων υπάρχουν περισσότερα από 70.000 η οποία εκτιμάται πως θα εμπλουτιστεί περισσότερο στο μέλλον.

*Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες αρχείου

This is genuinely scarily accurate. That is my face. How is that only a 55% match? #GoogleArtsandCulture pic.twitter.com/wuleBn1g8L — Christina deH. (@ShrtrThnThEasel) January 14, 2018

I may have found my new rap name #GoogleArtsandCulture pic.twitter.com/HapphVGrKv — oppai guy (@Joshwughh) January 15, 2018

Well, it’s time to accept this. Lots of selfies later and I’m consistently matched with this painting of a corpse #GoogleArtsandCulture ???????? pic.twitter.com/XQNQAUEYdW — Hilary Gray ???? (@HilaryLGray) January 13, 2018

I only had to cut off an ear to get this match. Totally worth it. #googleartsandculture pic.twitter.com/o8W4SMsV64 — Bill Weir (@BillWeirCNN) January 16, 2018

Sir Peter Courtenay, KG, (1346–1405) was a soldier, knight of the shire, Chamberlain to King Richard II (1377–1399) and a famous jouster. His principal seat was Hardington Mandeville, Somerset. #GoogleArtsandCulture pic.twitter.com/uIUjBTuS0z — Edward OZ ????️‍???? (@itsedwardoz) January 15, 2018