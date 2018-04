Let's do it Greece σήμερα και στην Πάτρα - Λούκας Γιώργας στην πλατεία Γεωργίου και δράσεις καθαρισμού

Εκστρατεία εθελοντισμού πραγματοποιείται σήμερα και στην Πάτρα στο πλαίσιο του Let's do it Greece. Το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου θα βρίσκεται ο τραγουδιστής Λούκας Γιώρκας.

Η περιβαλλοντική εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών- Green Campus σε συνεργασία με τις ομάδες Robotics Club, [email protected], UoP Racing Team, το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας και την Οργάνωση ΣΚΕΑΝΑ, διοργανώνουν εκδήλωση στο πλαίσιο του Let’s do it Greece, στην Πλ. Γεωργίου Α’, από τις 11:00 έως 14:00 το μεσημέρι.

Η εκκίνηση θα δοθεί στο Παλαιό Αρσάκειο με κατεύθυνση την Πλ. Γεωργίου Α’, με τη συνοδεία του ηλεκτρικού μονοθέσιου αυτοκινήτου της UoP Racing Team του Πανεπιστημίου Πατρών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα πραγματοποιείται ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις της εκδήλωσης και συλλογή καπακιών για την προμήθεια αναπηρικού καροτσιού για άτομα με κινητικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης στην Πλ. Γεωργίου Α’ θα υπάρξει παρουσίαση από τους φορείς που συμμετέχουν, καθώς και μουσικοχορευτικά event από τη Χορευτική Ομάδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, με τη συμμετοχή του ερμηνευτή Λούκα Γιώρκα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Άφιξη του κοινού στην Πλατεία Β. Γεωργίου.

Χαιρετισμός από τον κ. Αντώνη Χαροκόπο-Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οργανωτικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ.

Βιωματική παρουσίαση πυροσβεστικού οχήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάτρας. Επίδειξη μέσων κατάσβεσης από το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας.

Παρουσίαση και λειτουργία ρομπότ που καθαρίζουν τους δρόμους, συλλέγουν καπάκια και τα διαχωρίζουν ανάλογα με το χρώμα τους και είναι κατασκευασμένα από μέλη των ομάδων Robotics Club και [email protected]. Κουστουμπάρδης Παναγιώτης, ΕΔΙΠ, Διδάκτορας Ρομποτικής, [email protected] και Robotics Club.

Παρουσίαση του ηλεκτρικού μονοθέσιου αυτοκινήτου της ομάδας UoP Racing Team του Εργ. Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μούρτζης Δημήτρης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρουσίαση της εθελοντικής περιβαλλοντικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών- Green Campus. Μελιώ Κατσιφάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής, MSc-Γεωλόγος, Δημοσιογράφος Up Web Tv

Παρουσίαση της δράσης του ΣΚΕΑΝΑ 'Καπάκι το καπάκι παίρνουμε το καροτσάκι' για τον Σύλλογο Παραπληγικών Αχαΐας. Γεράσιμος Φεσσιάν.

Συνέντευξη του Λούκα Γιώργα

Η χορευτική Ομάδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου χορογραφεί τραγούδδι του Λούκα Γιώρκα.

Καθαρίζουν τις παραγλαύκιες





Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας συμμετέχει στην Πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία «Let’s do it Greece», καθαρίζοντας τις παραγλαύκιες οδούς και προσκαλεί τα μέλη του αλλά κι όποιον επιθυμεί, να προσέλθει στο καφέ «ΚΟΜΒΟΣ», Πατρών Κλάους και Γλαύκου, παραπλεύρως των Παραγλαύκιων οδών την Κυριακή 29 Απριλίου, στις 10.30 π.μ. "Αφού ταξινομηθούμε σε 4 ομάδες θα ξεκινήσουμε τη δράση μας.

Περιμένουμε όλους σας να υποστηρίξετε αυτή την κοινή προσπάθεια εθελοντισμού και να δώσουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα, ότι μαζί με την Ελλάδα και η «Πάτρα μπορεί να τα καταφέρει»".

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected] ή στο τηλέφωνο 2610 271500 (πρωινές ώρες).

«Γίνε η αλλαγή που περιμένεις»!

Καθαρισμός και στην παραλία του Κάστρου Ρίου

Στις 11:00 το πρωί οι Patrinistas, οι Gefyristas, το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου , Σχολεία, Σύλλογοι, Φοιτητές και κάτοικοι της περιοχής, θα πραγματοποιήσουν καθαρισμό της ακτής της παραλίας Κάστρου Ρίου ( Παραλία μεταξύ αρχής Γέφυρας ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ και Κάστρου Ρίου Αχαΐας ).

Καθαρίζουν σήμερα την παραλία του Κάστρου του Ρίου

Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, και ώρα 11:00 π.μ. στην παραλία Κάστρου Ρίου, για να συμμετάσχετε στην πανελλήνια δράση του κινήματος "Let’s do it Greece" καθαρίζοντας την ακτή της, που διεξάγεται στα πλαίσια του "Let’s do it Greece 2018", υπό την αιγίδα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece.. Δεν χρειάζεται να φέρετε μαζί σας τίποτα (έχουμε φροντίσει εμείς γι΄αυτό), παρά μόνο τους φίλους σας και την καλή σας διάθεση» αναφέρουν.