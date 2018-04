Αυτό είναι το όνομα του νέου βασιλικού μωρού της Μ. Βρετανίας

Το όνομα του νεογέννητου μωρού τους αποκάλυψαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Το βασιλικό μωρό θα λέγεται «Louis Arthur Charles», ανέφερε το Παλάτι του Κένσιγκτον σε επίσημη δήλωση μέσω Twitter.

Η Κέιτ Μίντλετον έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί το πρωί της Δευτέρας και από τότε στη Βρετανία είχε προκληθεί μια μικρή φρενίτιδα στα γραφεία στοιχημάτων σχετικά με το όνομα του βασιλικού μωρού. Τα Albert, Thomas και Henry ήταν εκείνα που θεωρούνταν ως τα πιθανότερα.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ