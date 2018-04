Ο Νίκος Παππάς εγκαινιάζει απόψε την 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ

Ένα τριήμερο εκδηλώσεων που θα ικανοποιήσει όλους τους επισκέπτες, υπόσχεται η 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Η έκθεση διεξάγεται 27-28-29 Απριλίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος».

Τα εγκαίνια και η Κεντρική Εκδήλωση της έκθεσης θα λάβει χώρα την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 19:00 μμ. με κύριο ομιλητή τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παππά.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Κεντρική Εκδήλωση – Τελετή Έναρξης

Διοργάνωση: Patras IQ

19:00 – 20:00

Χαιρετισμοί: Καθ. Δημοσθένης Πολύζος, Πρόεδρος Οργανωτικής επιτροπής Patras IQ, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Πατρών

Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Μέλος Οργανωτικής επιτροπής Patras IQ

Σία Αναγνωστοπούλου, τ. Αν. Υπουργός Παιδείας

ΟΜΙΛΙΑ Νίκου Παππά, Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Δεξίωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

4η Βιομηχανική Επανάσταση – Ψηφιακή Στρατηγική

12:00 -12:15 Χαιρετισμοί

Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

καθ. Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξη Πανεπιστήμιου Πατρών

Δρ Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Δ/ντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

καθ. Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

12:15 -12:35 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστράτιος Ζαφείρης, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

12:35 -12:55 “5G: Εφαρμογές στην ψηφιοποιημένη παραγωγή και στον βιομηχανικό αυτοματισμό”, καθ. Δημήτρης Μούρτζης, Αν. Πρόεδρος Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

12:55 -13:10 “Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία στην Ψηφιακή Εποχή ως Μοχλός για την Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η Νέα Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ στην Πάτρα”, Δρ Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Δ/ντής Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

13:10 -13:30 “Industrie 4.0 Κύμα, ανάγκη, πολιτική ή προϊόν;”, Πάνος Λώλος, Εμπορικός Δ/ντής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Τομέας Σωλήνων Χαλκού Ελληνική Παραγωγή –Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη

13:30 -13:50 “Υπηρεσίες ενίσχυσης της Καινοτομίας”, Δρ. Γιώργος Τζαμτζής, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας- Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

13:50 -14:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Συντονιστής: Νίκος Κοτσώνης, Γεν. Διευθυντής του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα μέσα από τοπικές και διεθνικές δράσεις

Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Xαιρετισμός: Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Μέλος Οργανωτικής επιτροπής Patras IQ

Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)

Συντονισμός: Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης

17:00 -17:15 “Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ)”, Καθ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΠΣΕΚ, Αν. Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης Παν. Πατρών

17:15 -17:25 “Δράσεις Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας” Δημήτριος Καραβίδας, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών – ΠΔΕ

17:25 -17:40 “Ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για μια νέα Στρατηγική Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”, Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος Τεχνικο /Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων – ΠΤΑ ΠΔΕ

17:40 -17:55 “Δράσεις & Συνεισφορά του Επιμελητηρίου στην Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα”, Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

17:55 -18:10 “Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία: Ένα σχέδιο δράσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής – Συνεργάτης ΙΤΥΕ Διόφαντος

18:10 -18:20 “Πλατφόρμα Καινοτομίας και εργαλεία για την αύξηση της Καινοτομικής ικανότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα Βαλκάνια”, Ανδρέας Κοσκέρης, Aν. Δ/ντής Δ/νσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ Διόφαντος

18:20 -18:30 “Μελέτες και εργαλεία για την ενίσχυση της Καινοτομίας των ΜΜΕ στην περιοχή BALKAN MED” Iωάννης Παναρέτου – Γενικός Δ/ντής, OPTIONS NET

Συντονιστής: Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)

Από την ιδέα και το εργαστήριο στο καινοτόμο προϊόν

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών

Xαιρετισμοί: Καθ. Δημοσθένης Πολύζος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Πατρών

Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ

18:30-18:45 Βασίλης Μακιός, Ομ. Καθηγητής ΠΠ, Corallia

18:45-19:00 Αρίστος Δοξιάδης, Big Pi

19:00-19:40 Τι μπορώ να κάνω με μια καλή ιδέα

Κατερίνα Πραματάρη, UniFund

Γιώργος Καραντώνης, Metavallon.vc

Δρ Σπύρος Αρσένης, NBG Business Seeds

Γιώργος Μελισσαρόπουλος, In4Capital

19:40-20:10 Πρωτοβουλίες για καινοτομία στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Δρ Ευάγγελος Σιώκας, ΕΠΙ.νοώ & Project Manager InventICT

Ιωάννης Κανελλόπουλος, Orange Grove Patras

Δρ Βασίλης Μπουργανός Δ/ντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Δημήτριος Ι. Φωτιάδης, Καθ. Παν. Ιωαννίνων

20:10-20:30 Έχω μια ιδέα. Και λοιπόν;

Φοιτητές ΠΠ

Οδυσσέας Λαμτζίδης, Mindspace

Νάσος Κοσκινάς, Pos4Work

Συντονιστής: Μαλλάς Δημήτρης, Δημοσιογράφος

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Παγκόσμιος Διαγωνισμός: Hult Prize Greece National Finals

11:30 -13:30

Διοργάνωση: Ελπίδα Κόκκοτα, Founder MeXOXO and President Hult Prize Greece, Πέννυ Σκαρπέτα: Impact Director MeXOXO and Operations Director Hult Prize Greece

reSTART U.P Final Pitching: Παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων της προ-θερμοκοιτίδας του Πανεπιστημίου Πατρών και του POS4work

17:00 -20:00 Συντονιστής: Νάσος Κοσκινάς, Founder & CEO POS4work - Point Of Synergy

Διοργάνωση: POS4WORK & Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Καινοτομία και Γαλάζια Ανάπτυξη

Διοργάνωση: Επιμελητήριο Αχαΐας

17.00 Καλωσόρισμα και παρουσίαση ομιλητών, Θεόδωρος Τσούμπελης, Γεν. Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

17:00-17:10 Παρουσίαση ECO-NautiNET και στόχων Επιμελητηρίου Αχαΐας στα πλαίσια του Blue Growth, Θεόδωρος Τσούμπελης, Γεν. Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

17:10-17:20 Παρουσίαση FUTURE 4.0, Δημήτριος Μούρτζης, Αν. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού, Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροναυτικής, Παν. Πατρών

17:20-17:35 Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας & Παρουσίαση Strategis – Maritime ICT Cluster, Γρηγόρης Γιοβανώφ, Διευθύνων Σύμβουλος,"STRATEGIS - Maritime ICT Cluster"

17:35-17:50 Παρουσίαση Blue Growth Πειραιά, Σταματία Γιασιράνη, Project Coordinator Πρωτοβουλία Blue Growth Piraeus

17:50-18:05 Νέες Επαναστατικές Τεχνολογίες στο Ναυτιλιακό τομέα Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν. Αιγαίου

18:05-18:15 Τεχνολογίες Πληροφορικής στο Ναυτιλιακό Τομέα Χρυσόστομος Στύλιος, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Καλές Πρακτικές Καινοτομίας και Γαλάζιας Ανάπτυξης

18:15-18:25 SaMMYacht – Next Generation Marinas, Γιάννης Κωστόπουλος, CEO & Co-Founder SaMMYacht

18:25-18:35 FEAC – Περιβαλλοντικό αποτύπωμα - Πρόβλεψη υποβρύχιας ακουστικής και εκπομπών θορύβου από κατασκευές, Σωτήρης Κόκκινος, CEO – Business Development FEAC Engineering

18:35-18:45 ΤΟΒΕΑ – Προσβασιμότητα και γαλάζια ανάπτυξη Ιγνάτιος Φωτίου, Director ΤΟΒΕΑ

18:45-19:00 Συζητήσεις - Συμπεράσματα

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

What is a Social Enterprise?" including the general idea/structure

10:30 -11:00, Αντρέας Αντωνόπουλος, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τα επιτεύγματα των μαθητών της Περιφέρειας στην εκπ/κη ρομποτική

11:00 -12:00 Εκπαιδευτικοί Ομάδων ρομποτικής

Συντονισμός Άρης Λούβρης, Εκπαιδευτικός

Διοργάνωση: Περιφερειακή Δ/νση Δ.Ελλάδας

Εκδήλωση για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα του Γραφείου Υποστήριξης Ερευνών ΕΛΚΕ ΕΑΠ

12:00-12:15 Χαιρετισμοί

12:15-12:30 “Δράσεις Γραφείου Υποστήριξης Ερευνών ΕΛΚΕ ΕΑΠ” Θοδωρής Βαγενάς

12:30-13:00 “The Art & Science of a Startup: Surviving and Thriving an Entrepreneurial Odyssey”, κα. Karina Sotnik: Director, Business Incubation and Accelerator Programs του οργανισμού City Science Center της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

13:00-14:00 Συζήτηση

Διοργάνωση: Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών ΕΛΚΕ ΕΑΠ

Η παρουσία του ΝΒG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου: Συνέργειες και επόμενα βήματα

17:00 -18:00

Χρήστος Ασημακόπουλος- Διευθυντή Δικτύου ΙΙ,

Γιώργος Ντίνος- Διευθυντής Δικτύου,

Χαρίλαος Γρανίτσας- Διευθυντής Δικτύου

Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος ΝΒG Business Seeds

Διοργάνωση: Εθνική Τράπεζα

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η επιχειρηματικότητα είναι γένους θηλυκού

13:00 -13:15 Προσέλευση-Χαιρετισμοί

13:15 -13:20 «Γυναικεία επιχειρηματικότητα στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας», Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds

13:20 -13:35 “Όταν η επιστημονική έρευνα συνάντησε την επιχειρηματικότητα: Η εμπειρία της NFA”, Ελένη Γώγου, Natural Food Additives

13:35 -13:50 “Women’s Voice”, Μαρία Αστερίου- Μαρία Ηλιοπούλου, People Behind

13:50 -14:05 “Γυναίκες στην Επιχειρηματικότητα: Υπάρχουν τελικά;” Δώρα Τραχανά, Uni.Fund,

14:05 -14:20 “Η δύναμη την ψηφιακής εποχής” Ελπίδα Κόκκοτα, MeXOXO.org

14:20-14:30 Συζήτηση

Συντονιστής: Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds

Διοργάνωση: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

16:30 - 16:50 “Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, EquiFund: Μετασχηματίζοντας το οικοσύστημα”, Γεώργιος Γιακουμάκης Mandate Management European Investment Fund

17:00 - 18:00 “Envolve – Επόμενος Σταθμός: Επιχειρηματικότητα” Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Envolve Entrepreneurship

18:00 - 18:15 “Innovation in Slovakia and Greece – Comparison” President of the Slovak Academy of Sciences, Professor Pavol Šajgalík

18:15 - 18:30 "Πρακτικές Προκλήσεις στη δικτύωση και τη συνεργασία Ερευνητικών Ομάδων και Επιχειρήσεων", Φαίη Ορφανού, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network

18:30 - 18:45 "Οι ευκαιρίες ανάδειξης καινοτόμων λύσεων μέσα από το έργο H2020 DESIGNSCAPES, για τον σχεδιασμό καινοτομίας στο αστικό περιβάλλον", Γιώργος Παππούς, Γενικός Δ/ντής Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

14:30 -16:00 “Εξελίξεις στο χώρο του Fintech και πως το blockchain επηρεάζει την κοινωνία και την οικονομία”

Δημήτρης Λιτσικάκης (Country Manager at Revolut),

Γιώργος Καραμανώλης (Co-founder CTO/CIO at Crowdpolicy)

Διοργάνωση: MINDSPACE

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Global Entrepreneur

11:00 -11:30

Διοργάνωση: AIESEC Patras

Ασύρματη Τεχνολογία 5ης Γενιάς: Αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες για προηγμένες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες

12:00 -12:05 Καλωσόρισμα και παρουσίαση ομιλητών

12:05 -12:45 “ Ανάπτυξη Δικτύων 5G στην Ελλάδα: Οι πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Βασίλης Μαγκλάρας, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Σπύρος Δενάζης, εκπρόσωπος Smart Cities Hub, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

12:45 -13:05 “Τρίκαλα. Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με τεχνολογία 5G. Προϋποθέσεις και Αποτελέσματα. Τι αλλάζει στο Δήμο. Πως διευκολύνονται πολίτες και επιχειρήσεις”, Οδυσσέας Ράπτης, Διευθύνων Σύμβουλος e-trikala, εκπρόσωπος Δήμου Τρικκαίων

13:05 -13:25 “Η συμμετοχή της πόλης της Πάτρας στο πρόγραμμα Digital Cities Challenge”, Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών του Δήμου Πατρέων

13:25 -13:45 “Οι Κινητές Επικοινωνίες μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Νέα εποχή δικτύων και υπηρεσιών”, Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

13:45 -14:00 Συζητήσεις - Συμπεράσματα

Διοργάνωση: Patras IQ

Startup Grind

14:00-15:00

Σταύρος Τσομπανίδης (Founder at Phee)

Διοργάνωση: MINDSPACE