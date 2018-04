Πρεμιέρα κάνει η βραβευμένη ελληνική ταινία του Β. Χριστοφιλάκη - Παίζουν και οι Πατρινές Ν. Ντρίζη και Λ. Δροσάκη

Mε τίτλο «Too Much Info Clouding Over My Head» σε σκηνοθεσία του Βασίλη Χριστοφιλάκη και τον χαρακτηρισμό ως η καλύτερη κωμωδία της χρονιάς ανήκει στους 30+, έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις 17 Μαΐου η συγκεκριμένη Ελληνική ταινία σε διανομή της Seven Films.

Ένας φιλόδοξος τριαντάρης σκηνοθέτης γεμάτος ψυχαναγκασμούς και σε υπαρξιακή κρίση μπαίνει σε περιπέτειες προσπαθώντας να μαζέψει χρήματα για μια ταινία που δεν θέλει να κάνει.

To “Too Much Info Clouding Over my Head” είναι όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, μια ασπρόμαυρη μεγάλου μήκους smart comedy Γουντιαλενικού ύφους, μια ιστορία ενηλικίωσης, ένας φόρος τιμής στη δεκαετία των 80s και 90s και στους σημερινούς 30 something που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους, ψυχικά, ερωτικά, επαγγελματικά και γενικά. Είναι ένα σχόλιο πάνω στη σύγχρονη καλλιτεχνική και όχι μόνο πραγματικότητα με όλη (μα όλη) την τρέλα που την περιβάλλει.

Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης όπου και απέσπασε το μεγάλο βραβείο FIPRESCI της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για την καλύτερη Ελληνική Ταινία του Φεστιβάλ, το Βραβείο Κέντρου Κινηματογράφου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και το Βραβείο της ΕΡΤ ‘New Cinema’.

Στο φιλμ που ενδεχομένως να δούμε και στην Πάτρα παίζει ο ίδιος ο Βασίλης Χριστοφιλάκης και η Πατρινής καταγωγής ηθοποιός Νικολίτσα Ντρίζη. Ακόμα συμμετέχουν η Ελένη Ουζουνίδου, η επίσης Πατρινή ηθοποιός Λένα Δροσάκη, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Νίκος Μαγδαληνός, η Κίττυ Παϊταζόγλου, κ.α.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ