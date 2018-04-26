Πάτρα: Φυλλάδια για την αντιδρόμηση μοιράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου

Φυλλάδια μοιράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου για την αντιδρόμηση και μεταξύ άλλων ζητά να μην προχωρήσει μέχρι να παραδοθεί η μίνι περιμετρική. Το φυλλάδιο αναφέρει:
ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ; ΟΤΙ Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ;
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;
- ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; Η ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ; Π.Χ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
- ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ; ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΑΣΕΙΣ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ;
- ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;
- ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ;
- ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΖΗΜΙΩΘΟΥΝ;
- ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;
- ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ;
- ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΝ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΑ;
- ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ;
- ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΣΟ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ;
Ζ Η ΤΑ Μ Ε
- 1. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΑΝΤΙΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟ ΧΡΟΝΟ Η ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
- 2. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ.
- 3. ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ, ΤΡΑΙΝΟ κ.λ.π
- 4. ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ