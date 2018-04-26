Πάτρα: Φυλλάδια για την αντιδρόμηση μοιράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου

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Zητούν να μην προχωρήσει η αντιδρόμηση μέχρι να παραδοθεί η μίνι περιμετρική


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Πάτρα: Φυλλάδια για την αντιδρόμηση μοιράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου Zητούν να μην προχωρήσει η αντιδρόμηση μέχρι να παραδοθεί η μίνι περιμετρική
 

Φυλλάδια μοιράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου για την αντιδρόμηση και μεταξύ άλλων ζητά να μην προχωρήσει μέχρι να παραδοθεί η μίνι περιμετρική. Το φυλλάδιο αναφέρει:

 

ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ; ΟΤΙ Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ;

ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;

  • ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; Η ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ  ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ; Π.Χ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
  • ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ;  ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΑΣΕΙΣ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ;
  • ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;
  • ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ;
  • ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΖΗΜΙΩΘΟΥΝ;
  • ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;
  • ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ  ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ;
  • ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΝ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΑ;
  • ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ;
  • ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΣΟ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ;

Ζ Η ΤΑ Μ Ε

  1. 1. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΑΝΤΙΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟ ΧΡΟΝΟ Η ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
  2. 2. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ.
  3. 3. ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ, ΤΡΑΙΝΟ κ.λ.π
  4. 4. ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 


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Τυπώθηκε: 26/04/2018 15:02

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484564?skip_cache=yes

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