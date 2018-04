Στην Πάτρα ο τελικός διαγωνισμός των Ελλήνων συμμετεχόντων στο Hult Prize - Ο παγκόσμιος νικητής κερδίζει ένα εκ. δολλάρια

Το Hult Prize είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος διαγωνισμός φοιτητών από το 2010 και το βραβείο για τον παγκόσμιο νικητή είναι $ 1.000.000 επιχορήγηση για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Κάθε χρόνο συμμετέχουν χιλιάδες μαθητές από 130 χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από 600 ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, ανάμεσα σε αυτά το Stanford, Harvard, INSEAD, Hult International Business School, NYU, Columbia, American University Beirut, LBS, Hitotsubashi, KAUST και άλλα.

Η φετινή θεματολογία του Hult Prize αφορά την ενέργεια με τίτλο “Αξιοποιώντας τη δύναμη της ενέργειας ώστε να αλλάξει η ζωή δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων”.

O φετινός τελικός διαγωνισμός για τις ομάδες που συμμετέχουν από την Ελλάδα θα γίνει την Κυριακή 29 Απριλίου στην Πάτρα, στα πλαίσια της έκθεσης PATRAS IQ, στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος».

H έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ θα φιλοξενήσει ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς φορείς, νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς καθώς και συμπράττοντα σχήματα (ερευνητικά εργαστήρια και νεοφυείς επιχειρήσεις) που συνεργάζονται για την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων η υπηρεσιών, πλαισιωμένη από σειρά εκδηλώσεων. Κλείνει με την διοργάνωση του τελικού HULT PRIZE GREECE που θα επιλέξει & θα βραβεύσει την καλύτερη ομάδα-ιδέα.

Η νικήτρια ελληνική ομάδα θα βρεθεί απευθείας στο Λονδίνο για τους ημιτελικούς και από εκεί οι επιτυχόντες θα πάρουν μέρος στον μεγάλο τελικό του Hult Prize που διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία των HΝΩΜEΝΩΝ ΕΘΝΩΝ & του ιδρύματος BILL CLINTON στις ΗΠΑ.

Από το 2015 η MeXOXO Α.Μ.Κ έχει αναλάβει την διοργάνωση των βραβείων HULT PRIZE GREECE.

Η MeXOXO Α.Μ.Κ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2013 για να υποστηρίξει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη γυναικών στο Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Νεπάλ και την Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις έχοντας ενδυναμώσει πάνω από 2,000 γυναίκες.

Τον Δεκέμβριο 2017 η πρόεδρος της MeXOXO Α.Μ.Κ. Ελπίδα Αναστασία Κόκκοτα, βραβεύτηκε στα Διεθνή Ελληνικά Βραβεία Γυναικών – GIWA με το 1ο βραβείο στην κατηγορία Social Responsibility για την κοινωφελή της δράση.

