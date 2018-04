"Καυτός" Ιταλός σέντερ φορ

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Σας το… μαρτύρησα και πιο παλιά, σας το λέω και με κάθε επισημότητα πλέον, ετοιμάζουμε ωραία πράγματα εδώ στο BetMarket για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού.

Εκεί που δεν θα δούμε όμως την Εθνική ομάδα της Ιταλίας. Μία από τις πιο ηχηρές φάσεις, όχι μόνο φέτος αλλά ιστορικά στη διοργάνωση. Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι σαν να λείπει ένα πολύ ιδιαίτερο μπαχαρικό από το φαγητό μας.

Οι Ιταλοί που παραδοσιακά βασίζονται και φημίζονται παράλληλα, για την άριστη αμυντική τους λειτουργία. Φέτος όμως στο Καμπιονάτο είναι οι επιθετικοί που κλέβουν την παράσταση.

Κάθε χρόνο περισσότερα over

Δεν το λες και παράλογο αν σκεφτείς πως μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που τα over έχουν αυξητική τάση σχεδόν κάθε χρόνο. Φέτος οι 13 ομάδες του πρωταθλήματος έχουν μέσο όρο από 2,5 γκολ και πάνω στα παιχνίδια τους, ενώ οι εννέα από αυτές έχουν περισσότερα over σε σύγκριση με τα under.

Πρώτη στους σχετικούς πίνακες η Λάτσιο. Οι «γαλάζιοι» της Ρώμης μετρούν 27 over σε 34 αγωνιστικές, εκ των οποίων τα 15 ήταν και over 3,5. Έχουν έναν εκπληκτικό μέσο όρο 3,7 τερμάτων ανά παιχνίδι.

Πρωταγωνιστής ο Ιμόμπιλε

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ινζάγκι ο Τσίρο Ιμόμπιλε. Ο Ιταλός σέντερ φορ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, όπου δεν στέριωσε ποτέ. Έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στην αιώνια αντίπαλο, Τορίνο, το 2014, κερδίζοντας μια μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Δεν του ταίριαξε απόλυτα το πρωτάθλημα, περιπλανήθηκε σε Σεβίλλη και Τορίνο, για να καταλήξει στη Λάτσιο. Εκεί όπου βρήκε ξανά τον καλό του εαυτό. Σκοράρει ακατάπαυστα, έχοντας φτάσει φέτος τα 29 γκολ στο πρωτάθλημα! Φυσικά είναι πρώτος σκόρερ, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 9 ασιστ.

Τα ρεκόρ του

Με το γκολ που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική, απέναντι στη Σαμπτόρια, κατέρριψε μάλιστα και το ατομικό του ρεκόρ. Αυτό που κρατούσε από το 2012, όταν ήταν ο βασικός επιθετικός της τρομερής Πεσκάρα του Ζέμαν, που έκανε περίπατο στη Serie B με το επιθετικό της ποδόσφαιρο. Ο ίδιος εκείνη τη σεζόν είχε πετύχει 28 τέρματα, αναδείχτηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αλλά και ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας.

Εκτός από το δικό του ρεκόρ, ισοφάρισε και ένα ρεκόρ της ομάδας του. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Λάτσιο που ξεπερνά τα 20 γκολ σε δύο συνεχόμενες σεζόν, μετά τον Τζουζέπε Σινιόρι.

Ο Ιταλός σέντερ φορ είναι ένας ποδοσφαιριστής του ύψους ή του βάθους. Ικανός να κάνει σεζόν που καταπλήσσει τους πάντες, να σκοράρει εντυπωσιακά γκολ που παίρνουν θέση στα χάιλαιτς της χρονιάς και να οδηγεί την εκάστοτε ομάδα του από επιτυχία σε επιτυχία. Ο ίδιος βέβαια ήταν ο επιθετικός των 5 γκολ στην Τζένοα, των 3 στη Ντόρτμουντ και των 2 στη Σεβίλλη. Είναι η περίπτωση του ποδοσφαιριστή

που αν βρεις το κουμπί του, θα σε «γεμίσει» με γκολ, αλλά το ίδιο εύκολα μπορεί να τον πάρει από κάτω, οδηγώντας τον σε απογοητευτικής σεζόν.

Στα 28 του πλέον, δεν θα είναι στο μουντιάλ της Ρωσίας, αλλά σίγουρα η περίπτωσή του άξιζε ένα μικρό αφιέρωμα από αυτή εδώ τη γωνιά!

