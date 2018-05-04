Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 4 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 4 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ (ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ (ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

02:00 πμ - πρωί

ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 – ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 693228120

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 04/05/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484249

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