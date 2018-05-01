Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 1 Μαΐου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 1 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10

02:00 πμ - πρωί

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 01/05/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484237

thebest.gr © 2018

Life&the City
Το τελευταίο καμίνι της Πάτρας, καίει στην οδό Ερμού - Εκπληκτικές κατασκευές, όπως γίνονταν πριν εκατοντάδες χρόνια - ΦΩΤΟΔείτε τις εικόνες
Το τελευταίο καμίνι της Πάτρας, καίει στην οδό Ερμού - Εκπληκτικές κατασκευές, όπως γίνονταν πριν εκατοντάδες χρόνια - ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
twitter.com/StefTsitsipasΗ Σάκκαρη ξεπέρασε τη μητέρα της, είναι πίσω μόνο από τη Δανιηλίδου (Νο 14)
Τένις: Έχασε αλλά έκανε νέο ρεκόρ ο Τσιτσιπάς
Culture
Πάτρα: Στο Αντίμετρο με τη στήριξη των Λευκαδίων, η παράσταση «Ο Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού»Παίζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τις 13 Μαΐου 2018
Πάτρα: Στο Αντίμετρο με τη στήριξη των Λευκαδίων, η παράσταση «Ο Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού»


Φαρμακεία
Πολιτική
Την ενίσχυση των πανεπιστημίων με 1.500 νέους επιστήμονες, ανακοίνωσε ο Κ. Γαβρόγλου στους πρυτάνειςΣτην 87η Τακτική Σύνοδο Πρυτάνεων
Την ενίσχυση των πανεπιστημίων με 1.500 νέους επιστήμονες, ανακοίνωσε ο Κ. Γαβρόγλου στους πρυτάνεις
Κοινωνία
Μπρονξ έγινε η Αρόη... Οι δύο συμμορίες εφήβων που "πολεμούν" για την κυριαρχία της πλατείας Επί ποδός η αστυνομία
Μπρονξ έγινε η Αρόη... Οι δύο συμμορίες εφήβων που "πολεμούν" για την κυριαρχία της πλατείας

Αγορά
Οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%, σε μια 8ετίαΈρευνα της διαΝΕΟσις που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ
Οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%, σε μια 8ετία



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ξεκινά η νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Ιονίου - Όλες οι λεπτομέρειες για τα δρομολόγια Ξεκινά η νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Ιονίου - Όλες οι λεπτομέρειες για τα δρομολόγια
Η τύχη δε χαμογέλασε μόνο στον υπερτυχερό των 5,5 εκ. του Τζόκερ αλλά και σε Πατρινό Η τύχη δε χαμογέλασε μόνο στον υπερτυχερό των 5,5 εκ. του Τζόκερ αλλά και σε Πατρινό
Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουτζόγλου - Θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Πάτρας Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουτζόγλου - Θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Πάτρας
Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Τότσικας Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Τότσικας
Πάτρα: Όλα υπό έλεγχο, με το θέμα της διαρροής αερίου στην Ιατρική του Πανεπιστημίου, αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιπρύτανης Χρ. Μπούρας Πάτρα: Όλα υπό έλεγχο, με το θέμα της διαρροής αερίου στην Ιατρική του Πανεπιστημίου, αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιπρύτανης Χρ. Μπούρας
Πάτρα: Λουλούδια, χοροί κι υπέροχες στολές στις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά– Επίκεντρο η πλ. Υψηλών Αλωνίων – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Πάτρα: Λουλούδια, χοροί κι υπέροχες στολές στις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά– Επίκεντρο η πλ. Υψηλών Αλωνίων – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Είναι 110 χρονών (!) σύμφωνα με την ταυτότητά της αλλά δεν χρησιμοποιεί το "Πι" γιατί είναι για τους ...γέρους- ΒΙΝΤΕΟ Είναι 110 χρονών (!) σύμφωνα με την ταυτότητά της αλλά δεν χρησιμοποιεί το "Πι" γιατί είναι για τους ...γέρους- ΒΙΝΤΕΟ
Πάτρα: Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά - Όλο το πρόγραμμα Πάτρα: Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά - Όλο το πρόγραμμα
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λιβαθινός, ιδρυτής της "Makozers" Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λιβαθινός, ιδρυτής της "Makozers"
Βούλιαξε η βάρκα τους στην Κυλλήνη και σώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία ενός Σύρου πρόσφυγα και δυο κατοίκων-Ανάμεσα στους ναυαγούς κι ένα παιδί-ΦΩΤΟ Βούλιαξε η βάρκα τους στην Κυλλήνη και σώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία ενός Σύρου πρόσφυγα και δυο κατοίκων-Ανάμεσα στους ναυαγούς κι ένα παιδί-ΦΩΤΟ