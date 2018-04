Πάτρα: Μία σπάνια σινεφίλ βραδιά έζησαν οι θεατές με το "Πρόσωπα και ιστορίες" της Ανιές Βαρντά

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε ο Νίκος Καββαδίας και η ομάδα του «Γυμνού Οφθαλμού» τις σινε-προβολές του για την φετινή περίοδο, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 το βράδυ στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη. Πρόβαλλε μία ταινία που άξια διεκδίκησε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ φέτος και που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 160 σινεφίλ στο Πάνθεον συγκινώντας μάλιστα προς το τέλος, στη σκηνή που η γηραιά, συμπαθέστατη δημιουργός Ανιές Βαρντά πηγαίνει με τον 30άρη συνεργάτη της JR έξω από το σπίτι του μύθου της νουβέλ βαγκ Ζαν Λικ Γκοντάρ και παλιού, καλού φίλου της Βαρντά, με ανοικτή την κάμερα για τις ανάγκες του φιλμ κι εκείνος, απλά δεν εμφανίζεται έχοντας κλειστή την πόρτα και τα παντζούρια.

Η Ανιές Βαρντά ξεσπά σε δάκρυα, ο JR την αγκαλιάζει στοργικά, ωστόσο η γλυκιά Βελγίδα και με ελληνικές ρίζες καταγωγής κατά το ήμισυ σκηνοθέτιδα και φωτογράφος δείχνει μεγαλείο ψυχής και δικαιολογεί τον ιδιοφυή σκηνοθέτη. Όλα αυτά συμβαίνουν στο φιλμ «Visages Villages – Πρόσωπα και ιστορίες», μία ταινία περιπλάνηση στην Γαλλική επαρχία και εξοχή με ένα όχημα – φωτογραφικό θάλαμο με απώτερο σκοπό την αυθόρμητη επικοινωνία με τον κόσμο και την φωτογραφική αποτύπωση και τοποθέτηση των πορτρέτων όσων συναντούσαν, σε μεγάλες διαστάσεις σε εξωτερικούς χώρους, από τα εγκαταλελειμμένα σπίτια παλιών ανθρακωρύχων με μόνο μία γυναίκα πλέον να κατοικεί σε αυτά, μέχρι τα κοντέινερ στο λιμάνι της Χάβρης ή ένα βράχο που έχει κυλήσει και στέκει «έρμαιο» της παλίρροιας και της άμπωτης στην ακτή της Νορμανδίας.

Μας κέρδισε η όλη ιδέα, το δέσιμο της Ανιές Βαρντά, μίας κοντούλας 89χρονης γυναίκας με το μπαστουνάκι, την ευγένεια, τα δίχρωμα (λευκά και καστανά μαλλιά της) με τον αδύνατο και κάπως εκκεντρικό JR που δεν αποχωρίζεται ποτέ τα γυαλιά ηλίου του και το καπελάκι του και που θα το κάνει για χάρη της Ανιές κάποια στιγμή κι ας βλέπει εκείνη πια «φλου» λόγω της ηλικίας και κάνοντας ενέσεις στα μάτια της.

Μας κέρδισε το χιούμορ αυτής της σπουδαίας δημιουργού που σιγοτραγουδά με μπρίο την ντίσκο επιτυχία "Ring my bell" και που πριν από 32 χρόνια είχε σκηνοθετήσει την ταινία «Δίχως στέγη δίχως νόμο» με την Σαντρίν Μπονέρ, ταινία που ο Νίκος Καββαδίας θυμήθηκε πως είχε δει στα Ψηλαλώνια.

Ήταν απλά υπέροχη η όλη ιδέα να φέρουν η Βαρντά και ο JR μπροστά τον απλό άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας σύγχρονος αγρότης, ή μία κτηνοτρόφος που επιμένει να βοσκά τις κατσίκες της χωρίς να τους αφαιρεί τα κέρατα και αρμέγοντας τες παραδοσιακά και χωρίς μηχανήματα ή ένα νεαρό γυμνό άνδρα μοντέλο που είχε ποζάρει για την Ανιές Βαρντά στα νιάτα της και που η φωτογραφία του «ξαναζωντανεύει» και τοποθετείται σ’ ένα γυμνό βράχο στην άμμο της Νορμανδίας για να σβήσει στο τέλος από το νερό της θάλασσας.

Η ταινία βρέθηκε στις λίστες με τις 10 καλύτερες ταινίες του 2017 σε πολλές ενώσεις κριτικών και έντυπα όπως το Entertainment Weekly. Πραγματικά ο Νίκος Καββαδίας είχε απόλυτο δίκιο λέγοντας πως η δύναμη και το κουράγιο της Ανιές Βαρντά που σχεδόν ακούραστα και παρότι τα πόδια και η όραση της δεν την πολυβοηθούν, δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει ακάθεκτη, «συνομιλώντας» και επικοινωνώντας μ’ έναν πολύ νεότερο της καλλιτέχνη, τον 35χρονο JR, μας δίνει πολλά μηνύματα ελπίδας. Θα προσθέταμε και σεβασμού προς το πρόσωπο της καλλιτέχνιδας αυτής που ήταν σύντροφος του σκηνοθέτη Ζακ Ντεμύ, φίλη του Γκοντάρ κι ένα μεγάλο ταλέντο, και ακόμα μία ακμαία δημιουργός.

Ανάμεσα στους τυχερούς σινεφίλ που έδωσαν το παρών και απόλαυσαν το φιλμ «Πρόσωπα και Ιστορίες» ήσαν η Μιράντα Τσούκαλη, ο Στάθης Χρυσικόπουλος, ο Βασίλης Χριστόπουλος, ο Θόδωρος Κωνσταντάτος, η Αθηνά Θανοπούλου, κ.α.

Ο Νίκος Καββαδίας μοίρασε και μικρά χαρτάκια στους θεατές με γραμμένο το σύνθημα «είσαι μέσα;» και την διεύθυνση [email protected] όπου μπορεί όποιος θέλει να του γράψει και να του απαντήσει θετικά, εννοώντας πως είναι μέσα και δηλώνει παρών στην σινε-προσπάθεια του Γυμνού Οφθαλμού που αναμένεται να συνεχιστεί από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Συγκινητική ήταν κι η αναφορά του Νίκου Καββαδία σ’ έναν φίλο του (δεν τον ονόμασε) στον οποίο και αφιέρωσε την προβολή της ταινίας της Ανιές Βαρντά, η οικογένεια του οποίου πριν και μετά το Πάσχα δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα (ο χάρος χτύπησε διπλά την οικογένεια του).

*Τέλος να αναφέρουμε πως βγαίνοντας είχαν σχηματιστεί «πηγαδάκια» από τους σινεφίλ που σχολίαζαν το όμορφο φιλμ που μόλις είχαν δει ενώ δεν έλειψαν και κάποια ερωτηματικά περί Γκοντάρ. Μα καλά ο Γκοντάρ ζει, διερωτήθηκε κάποιος. Ο Γκοντάρ που είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια ακούγεται καλλιτεχνικά λιγότερο, ζει και πλησιάζει αισίως τα 88 του χρόνια, μία ανάσα από τα 90.

Η ταινία ήταν διανομή της One from the Heart.

Επιμέλεια κειμένου - ρεπορτάζ: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ