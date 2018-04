Πάτρα: Την Κυριακή 29/4 δράση καθαρισμού της ακτής και του βυθού στο Ρίο

Οι Ομάδες Εθελοντισμού και Ενεργοποίησης Patrinistas, Gefyristas και το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου καλούν τον κόσμο την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, στις 11 το πρωί στην Παραλία μεταξύ αρχής της Γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης και του Κάστρου Ρίου Αχαΐας, για να συμμετάσχει στην Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία Let's do it Greece 2018, καθαρίζοντας την ακτή και τον βυθό της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, καλούμε τα Σχολεία Α΄ και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συλλόγους και τους κατοίκους της περιοχής, να υποστηρίξουν την δράση μας. Δηλώστε την συμμετοχή σας (εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων), στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] !

Την δράση που διεξάγεται στο πλαίσιο του "Let’s do it Greece 2018", υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στηρίζει η Εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και συγκεκριμένα το εργοστάσιο στο Δρέπανο Αχαΐας, η Εταιρεία SANITAS, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., με παροχή - προσφορά υλικών υποστήριξης της δράσης και διοικητικής μέριμνας των συμμετεχόντων και συνδράμει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Τμήμα Πατρών.

Το κίνημα Let’s do it Greece είναι μέρος του παγκόσμιου Let’s do it World στο οποίο συμμετέχουν 180 χώρες. Στην τελευταία δράση του Let’s do it Greece στις 2 Απριλίου 2017 συμμετείχαν πάνω από 109.000 εθελοντές, σε πάνω από 1.450 σημεία δράσεων σε όλη την Ελλάδα!

Το 1% του πληθυσμού της Ελλάδας φώναξε δυνατά “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις!” και μας γέμισε χαρά, περηφάνια και ελπίδα. Με μεγάλη μας συγκίνηση διαπιστώσαμε, για ακόμα μια χρονιά, τον πρωταγωνιστικό ρόλο των σχολείων, καθώς συμμετείχαν περισσότερα από 1.400 σχολεία, το 10% δηλαδή των σχολείων της χώρας μας, τονίζει η ανακοίνωση.

Το 2018 είναι η 7η χρονιά που η Ελλάδα συμμετέχει στη Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία “Let’s Do It Greece 2018”, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 29 Απριλίου 2018. Μεγάλος μας στόχος, μέχρι το 2021, να ξεπεράσουμε το 5% του ελληνικού πληθυσμού, με δράσεις στις 13 περιφέρειες και τους 325 Δήμους της χώρας. Το πρώτο βήμα θα γίνει φέτος, όπου η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει τους 150,000 εθελοντές πανελλαδικά.

Η θεματική φέτος είναι «Νεολαία και Εθελοντισμός», με τα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τους νέους της χώρας στο επίκεντρο.

