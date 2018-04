H Πατρινή Ηρώ Λεχουρίτη αποκάλυψε την καλύτερη συνεργασία της - Και δεν πάει ο νους σας ποια είναι

Η Πατρινή τραγουδίστρια και συνθέτις Hρώ Λεχουρίτη είναι ξανά τον Απρίλιο στη σκηνή του Half Note στην Αθήνα για 4 μοναδικές συναυλίες, έχοντας μάλιστα μαζί της 4 διαφορετικές καλλιτέχνιδες. Το πρόγραμμα τιτλοφορείται «I’m a Fool to want you» και η πρώτη εμφάνιση είναι προγραμματισμένη γι’ απόψε Τρίτη 17/4/2018 όπου η Ηρώ θα έχει μαζί της on stage την ηθοποιό Ιωάννα Παππά.

Θ’ ακολουθήσει το live της Τετάρτης 18/4 με την Ηρώ και την Μελίνα Τανάγρη, το live της Παρασκευής 20/4 με την Ηρώ και την Ελεονώρα Ζουγανέλη και η τελευταία εμφάνιση είναι για το Σάββατο 21/4 όπου η Ηρώ θα σμίξει επί σκηνής με την τραγουδίστρια και μουσική δημιουργό Κατερίνα Πολέμη.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των 4 sold-out εμφανίσεων του Μαρτίου του 2018, με καλεσμένες τις Λένα Παπαληγούρα (7/3), Μαρία Παπαγεωργίου (14/3) και την Γιώτα Νέγκα (20 & 21/3), η Ηρώ επιστρέφει με νέες παραστάσεις και νέες καλεσμένες.

Όπως ανέφερε η Ηρώ: «Να’ μαστε πάλι εδώ στο Half Note, μετά από τις προηγούμενες εμφανίσεις που τόσο αγκάλιασαν παλιοί και νέοι "φίλοι" και ακροατές χρόνων. Τέτοια συγκίνηση δεν έχει κανείς την τύχη να την ζήσει πολλές φορές, εκτός κι αν οι συναντήσεις με άλλους καλλιτέχνες γίνονται όλο και πιο προκλητικές, όλο και πιο απρόσμενες, όλο και πιο "πειραματικές".

Αλλά τι άλλο είναι η ζωή; Μια διαρκής πειραματική διαδικασία με κινήσεις που ολοένα σε πάνε αλλού... αλλού κι από εκεί που είχες χαράξει πορεία... Κι είναι τόσο όμορφο μέσα σ' αυτήν την "ανταλλαγή" τέχνης και συναισθημάτων να κτίζεται μια καινούργια σχέση και μια νέα μορφή στα πράγματα που αισθάνεσαι ότι σε προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτές τις επόμενες τέσσερις εμφανίσεις, έχω την μεγάλη χαρά να είναι δίπλα μου η Όλγα Λασκαράτου που ενέπνευσε όλον αυτόν τον - κατά κάποιο τρόπο - πειραματισμό με τις νέες καλεσμένες μου.

Η Ιωάννα Παππά. Μια ηθοποιός με προσωπική άποψη και αισθητική, μια προσωπικότητα εμφανώς καλαίσθητη μέσα στην απλότητά της θα είναι μια νέα "ανάγνωση" στη προσέγγιση των ηθοποιών στη μουσική. Γιατί οι ηθοποιοί έχουν ένα άλλο σκεπτικό για τη μουσική κι όταν είναι ταλαντούχοι όσο η Ιωάννα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τι σκέπτονται τραγουδώντας ή "μιλώντας με ήχους".

Η Μελίνα Τανάγρη. Μα τι μπορώ να πω για μια τέτοια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και μουσικό και στιχουργό και τραγουδοποιό και ένα τέτοιο πνεύμα; Όταν την είχα δει πρώτη φορά στην τηλεόραση, είχα εκστασιαστεί με τη φωνή της και την παρουσία της και τώρα μετά από μερικά χρόνια μπορώ να σκεφτώ έμενα μαζί της στην σκηνή. Είναι σχεδόν όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη. Αυτό που εμφανώς μπορώ να πω για εκείνη, είναι από την πρόβα που είχαμε μαζί για την συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη, όπου εμφανίζεται στο θέατρο και ενώ τη συνοδεύω στο πιάνο, νιώθω ξαφνικά το χώρο να γεμίζει από μια φωνή που αγκάλιαζε τα πάντα, μέσα σε δυο μάτια που ήταν γεμάτα από καλοσύνη, αμεσότητα και αλήθεια. Ένα κορίτσι με άρωμα γυναίκας και αύρα μεγάλης ερμηνεύτριας. Σπάνιος συνδυασμός, όσο σπάνια είναι και η αλήθεια στις μέρες μας.

Η Κατερίνα Πολέμη. Μουσικός, συνθέτης έργων για το θέατρο και τον κινηματογράφο, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια με απεριόριστες δυνατότητες, Ελληνίδα με αέρα Βραζιλιάνας και ταμπεραμέντο Λατίνας. Ένα μπλέξιμο γλυκό, τρυφερό αλλά και δυναμικό όσο η οντότητά της. Είναι τεράστια η χαρά να βρίσκεσαι στην σκηνή με τέτοιους ανθρώπους σαν την Κατερίνα. Νιώθεις ότι περπατάς πάνω στον αιώνα με βλέμμα στο μέλλον... Αυτό είναι η Κατερίνα. Ένα νέο βλέμμα στη ζωή, με τη χαρά και την αισιοδοξία ενός ευφυούς ανθρώπου.

Κάθε μια ξεχωριστά και όλες μαζί σε ένα δρόμο δύσκολο κι επίπονο. Ένα δρόμο όπου εμείς αποτελούμε τη δίοδο, τον αγωγό επικοινωνίας των συναισθημάτων. Άνθρωποι κι εμείς με μεγάλη ευθύνη για την στάση μας στα πράγματα.

Μαζί με την Ηρώ στη σκηνή του Half Note Jazz club στην Τριβωνιανού 17, στο Μετς θα είναι ο μουσικός Θανάσης Κελεπούρης, σημαντικός συνεργάτης της για πολλά χρόνια.

Στο μεταξύ μιλώντας στον Παραπολιτικά fm, η Ηρώ μίλησε για όλα, για τον γιο της Γιώργο που είναι πια στην εφηβεία (είναι 15 ετών) για τον οποίο και ευχήθηκε να γίνει στη ζωή του ένας συμπονετικός άνθρωπος, για την καλύτερη συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της που δεν ήταν άλλη από αυτή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και για το αρχικό της όνειρο που ήταν να γίνει εισαγγελέας. Τελικά πέρασε στη νοσηλευτική και την κέρδισε ολοκληρωτικά η αγάπη της για τη μουσική, την οποία και υπηρετεί με επιτυχία πάνω από 20 χρόνια.

Η Ηρώ αποκάλυψε πως βρισκόταν ακόμα στο μαιευτήριο, έχοντας μόλις γεννήσει όταν «μπούκαρε» στο δωμάτιο της η Νατάσα Θεοδωρίδου κρατώντας ως δώρο ένα «πορτ μπεμπέ» για το μωρό ενώ λίγο μετά της έκανε την πρόταση για να συνεργαστούν.

Στο πρόγραμμα της αναμένεται το κοινό να ακούσει την Ηρώ να λέει κι δύο κομμάτια εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους που μιλούν όμως για την αγάπη, το «I will always love you» της Γουίτνει Χιούστον και το «Απορώ με την καρδιά μου» που πρώτος έχει πει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Διαβάστε ακόμα:

Η Πατρινή τραγουδίστρια Ηρώ μας συστήνει το γιο της! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ηρώ: Άφωνοι στο «Πρωινό» με την ηλικία του γιου της -ΒΙΝΤΕΟ