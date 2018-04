Ανακοινώθηκαν οι 12 πρώτες ταινίες του 5ου Φεστιβάλ «Νύχτες Τρόμου»

Το 5ο Horrorant Film Festival «Νύχτες Τρόμου» θ’ ανοίξει τις πύλες του στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 3-9 Μαΐου 2018 στις αίθουσες Ιντεάλ και Ααβόρα ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας, ανάμεσα τους και η Πάτρα, στη 2η αίθουσα του Πάνθεον.

Στο μεταξύ όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, το πρώτο κύμα τρόμου έφτασε καθώς ανακοινώθηκαν οι πρώτες 12 ταινίες του φετινού φεστιβάλ.

Το ημερολόγιο της αντίστροφης μέτρησης γράφει 27 ημέρες μέχρι να ανοίξει η αυλαία του 5ου Horrorant Film Festival «Νύχτες Τρόμου», και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έφτασε η στιγμή να πάρουν οι σινεφίλ μια πρώτη γεύση από τις έντονες αλλά και αριστοτεχνικές κινηματογραφικές εμπειρίες που το πρώτο και μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών τρόμου στην Ελλάδα υπόσχεται και φέτος να προσφέρει.

Με πάνω από το 90% του συνόλου των ταινιών να έχουν κλείσει, και τις κενές θέσεις να συμπληρώνονται η μία μετά την άλλη, είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε 12 από τις 25 περίπου παραγωγές που θα παρουσιαστούν αποκλειστικά για το κοινό του Horrorant Film Festival σε πρώτη προβολή.

COLD GROUND (Γαλλία) του Fabien Delage

[Ελληνική Πρεμιέρα]

1976: Δύο νεαροί δημοσιογράφοι πηγαίνουν για τα γαλλο-ελβετικά σύνορα για να ερευνήσουν μια περίεργη υπόθεση ακρωτηριασμών βοοειδών για ένα γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Ωστόσο, μόλις φτάνουν εκεί, η επιστημονική ομάδα που έπρεπε να συναντήσου, έχει εξαφανιστεί.

Πρωταγωνιστούν: Gala Besson, Doug Rand, Fabrice Pierre, Geoffrey Blandin, Maura Tillay, Phillip Schurer

FRAMED (Ισπανία) του Marc Martínez

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Το Framed είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει ελεύθερα streaming στο διαδίκτυο χωρίς ίχνος ελέγχου ή λογοκρισίας, με αποτέλεσμα πολλοί να φτάνουν στα άκρα, ανεβάζοντας από βιασμούς μέχρι φόνους. Ο νεαρός Alex έχει καλέσει τους φίλους του σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτυ πριν φύγει για το Βερολίνο, όμως το πάρτυ τελειώνει όταν τρεις άγνωστοι εισβάλουν, ενεργοποιούν το Framed και είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στα άκρα για να πάρουν τα περισσότερα likes!

Πρωταγωνιστούν: Alex Maruny, Clàudia Pons, Joe Manjón.

LIVING AMONG US (Η.Π.Α.) του Brian A. Metcalf

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Οι βρικόλακες υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Μετά το “coming out” τους, μια ομάδα ντοκυμενταριστών αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τον τρόπο ζωής τους, όμως όταν τα γυρίσματα ξεκινάνε, το συνεργείο αντιλαμβάνεται ότι η ίδια τους η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πρωταγωνιστούν: William Sadler, Thomas Ian Nicholas, James Russo, Esmé Bianco, Andrew Keegan, John Heard.

LUCIFERINA (Αργεντινή) του Gonzalo Calzada

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Μια νεαρή κοπέλα προσπαθεί να απαλλαχτεί από ένα ιδιαίτερο “χάρισμα” που της κληροδότησε η οικογένειά της, τελώντας μια αρχαία σατανιστική τελετή.

Πρωταγωνιστούν: Sofía Del Tuffo, Victoria Carreras, Gastón Cocchiarale, Agustín Daulte.

MIRADA DE CRISTAL (Αργεντινή) των Ezequiel Endelman & Leandro Montejano

[Διεθνής Πρεμιέρα]

Η επετειακή αναβίωση μιας καταραμένης φωτογράφισης μόδας ανοίγει ένα νέο κύκλο αίματος με τη μυστηριώδη γυναικεία φιγούρα να κόβει το νήμα της ζωής όποιου βρεθεί μπροστά της.

Πρωταγωνιστούν: Silvia Montanari, Anahí Politi, Erika Boveri, Claudio Armesto, Adriana Salgueiro.

NECRONOMICON (Αργεντινή) του Marcelo Schapces

(προβολή παρουσίας σκηνοθέτη και πρωταγωνίστριας)

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Ένα αντίγραφο του καταραμένου βιβλίου Νεκρονόμικον βρίσκεται κρυμμένο στα υπόγεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Μπουένος Άιρες, όμως μετά το μυστηριώδη θάνατο του φύλακά του, ο Λουίς, ένας απλός βιβλιοθηκάριος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις σκοτεινές του δυνάμεις.

Πρωταγωνιστούν: Diego Velázquez, María Laura Cali, Victoria Maurette, Nico García, Federico Luppi.

SNOWFLAKE (Γερμανία) των Adolfo Kolmerer & William James

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Βερολίνο, εγγύς μέλλον. Δύο μικροαπατεώνες, ο Tan και ο Javid κυνηγούν το δολοφόνο των οικογενειών τους. Με κάποιο ανεξήγητο τρόπο όμως, βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα φαύλο κύκλο εκδίκησης ενός σεναρίου που έχει γράψει ο ίδιος τους ο... οδοντίατρος!

Πρωταγωνιστούν: Erkan Acar, Reza Brojerdi, Xenia Assenza, David Masterson, Alexander Schubert.

THE ENVELOPE (Ρωσία) του Vladimir Markov

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Ο Igor πρέπει να παραδώσει ένα φάκελο στον παραλήπτη του. Που να φανταζόταν ότι όσο πλησιάζει στη διεύθυνση, περίεργα και τρομακτικά φαινόμενα αρχίζουν να συμβαίνουν γύρω του.

Πρωταγωνιστούν: Yuliya Peresild, Igor Lizengevich, Olga Medynich, Igor Khripunov.

THE LAPLACE'S DEMON (Ιταλία) του Giordano Giulivi

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Μια ομάδα ερευνητών ανέπτυξε ένα λογισμικό που μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα κοινών καθημερινών ενεργειών. Ο διακεκριμένος καθηγητής Cornelius προσκαλεί την ομάδα στην απομονωμένη παραθαλάσσια έπαυλή του, όμως όταν φτάνουν συνειδητοποιούν ότι έχουν γίνει πιόνια ενός παιχνιδιού που θα δοκιμάσει όχι μόνο τα νεύρα τους αλλά και την ύπαρξη της ελεύθερης θέλησης.

Πρωταγωνιστούν: Alessandro Zonfrilli, Carlotta Mazzoncini, Duccio Giulivi, Ferdinando D'Urbano, Silvano Bertolin, Simone Moscato, Simone Valeri, Walter Smorti.

TRAUMA (Χιλή) του Lucio A. Rojas

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Τέσσερεις γυναίκες πέφτουν θύματα ενός ψυχικά διαταραγμένου άνδρα και του γιου του, όμως αποφασίζουν να μη το βάλουν κάτω και αντεπιτίθενται με οργή και βία.

Πρωταγωνιστούν: Catalina Martin, Daniel Antivilo, Felipe Ríos, Macarena Carrere, Ximena del Solar, Dominga Bofill, Eduardo Paxeco.

TUFTLAND (Φινλανδία) του Roope Olenius

[προβολή παρουσίας σκηνοθέτη και πρωταγωνίστριας]

[Ελληνική Πρεμιέρα]

Μια νεαρή φοιτήτρια δέχεται πρόταση για καλοκαιρινή εργασία σε ένα απομονωμένο χωριό, όμως οι εκ πρώτης όψεως άκακοι αλλά ιδιόρρυθμοι κάτοικοι του χωριού, δεν αργούν να αποκαλύψουν το αληθινό τους πρόσωπο.

Πρωταγωνιστούν: Veera W. Vilo, Saara Elina, Miikka J. Anttila, Neea Viitamäki, Arja Pekurinen.

WHAT THE WATERS LEFT BEHIND (Αργεντινή) των Luciano Onetti & Nicolás Onetti

Τριάντα χρόνια μετά από μια πλημύρα που το κατέστρεψε ολοσχερώς, μια παρέα νεαρών επισκέπτονται το ερημωμένο χωριό Επεκουέν, όμως αντίθετα με ότι νόμιζαν, δεν είναι μόνοι τους.

Πρωταγωνιστούν: Mirta Busnelli, Gustavo Garzon, Agustin Pardella, Victoria Maurette, Victorio D`Alessandro.

*Τις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται να ανακοινωθούν και οι υπόλοιπες ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος, όσο και οι επιλογές για τα δύο θεματικά αφιερώματα, στον Ιταλικό τρόμο και τον μεγάλο συγγραφέα H.P. Lovecraft.

Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πύλες του Horrorant Film Festival ανοίγουν και θα περιμένουν το κοινό.

Θεσσαλονίκη | 10-16 Μαΐου | ΒΑΚΟΥΡΑ 1 - 2

Ρόδος | ΠΑΛΛΑΣ CINEMAS CENTER

Πάτρα | ΠΑΝΘΕΟΝ

Ηράκλειο | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Αλεξανδρούπολη | ΗΛΥΣΙΑ

Λάρισα | VICTORIA CINEMAS

Κόρινθος | ΦΛΟΙΣΒΟΣ CINEPLEX.

*Το Horrorant Film Festival «Fright Night» διοργανώνεται από το κινηματογραφικό δίκτυο FilmBoy (το κινηματογραφικό site Filmboy.gr, το θεματικό site Horrorant.com και την εταιρεία διανομής FilmBoy Pictures) και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.