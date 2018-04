Έρχεται στην Πάτρα για μία live προσωπική συναυλία η Γεωργία Νταγάκη

Όπως είδαμε σε διαφημιστικές αφίσες που ήδη έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, αναμένεται να έρθει για μία live μουσική εμφάνιση στα μέρη μας, η 36χρονη Γεωργία Νταγάκη. Η γεννημένη στην Αθήνα αλλά με καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης καλλιτέχνιδα, παίρνει στις αποσκευές της τα τραγούδια και τη λύρα της και ταξιδεύει στην Πάτρα για 1η φορά μετά από τρία χρόνια και επίσης για 1η φορά για μία αποκλειστικά δική της συναυλία.

Το live προγραμματίζεται για τις 4 Μαΐου 2018 στο Royal Theater – παλιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων.

Η ερμηνεύτρια και εξαιρετική μουσικός από την Κρήτη, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να γοητεύσει το κοινό (και στο εξωτερικό αφού κυκλοφόρησε τα τραγούδια της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες) θα παρουσιάσει τη νέα της μουσική της παράσταση.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος θα φέρει αποκλειστικά το προσωπικό μουσικό στίγμα της καθώς θα περιλαμβάνει τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας, από τα πιο πρόσφατα “Ποια δύναμη” και “Σύννεφο θα γίνω” μέχρι τα παλαιότερα “Δε λέει η καρδιά να μάθει” και “Σκέτος εγώ” ενώ δεν θα λείψει και το σήμα – κατατεθέν της, η λύρα, με την οποία θα παρουσιάσει πρωτότυπες διασκευές από την Κρήτη και την «Πετροπέρδικα» μέχρι το Λiβερπουλ και το “Eleanor Rigby” των Beatles

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος της, θα είναι καθαρά επικοινωνιακό με τραγούδια μουσικών δημιουργών όπως οι Ξαρχάκος, Χατζιδάκις, Μικρούτσικος, Τζαβέλας, Κραουνάκης, Νικολακοπούλου, Αφροδίτη Μάνου, Σαββόπουλος, Δουρδουμπάκης κ.α. Τραγούδια διαφορετικών αποχρώσεων, λαϊκά, παραδοσιακά, μελωδικές μπαλάντες αλλά και ρυθμικά κομμάτια με τα οποία έχουμε όλοι ταυτιστεί καθώς μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας.

Παίζουν οι μουσικοί:

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ :ΤΥΜΠΑΝΑ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

ΡΗΓΑΣ ΒΟΡΙΑΣ: ΜΠΑΣΟ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΑΤΗΣ: ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Επιμέλεια ήχου: ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, στις 22:30 στο Royal, Παλαιό Πτωχοκομείο, Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα.

Oι πόρτες ανοίγουν στις 21.30.

Προπώληση: 10 ευρώ

Σημεία Προπώλησης: Discover Bookstore (στενάκι Βούρβαχη 3-5), Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32), Queen café (Ψηλαλώνια), Φάρος εν Πάτραις.

Στην είσοδο: 13 ευρώ

Πληροφορίες – κρατήσεις τραπεζιών και πάσο: 2610 310120.

Η Γεωργία Νταγάκη, στην επανασύνδεση των Animals, βρέθηκε καλεσμένη του Eric Burdon και πραγματοποίησε σειρά συναυλιών στις μεγαλύτερες σκηνές του εξωτερικού, χαρίζοντας με την κρητική της λύρα Ελληνικό χρώμα σε μεγάλα τραγούδια της rock όπως τα «The House of rising sun» και «Don’t let me be misunderstood».

Συμμετείχε και στην περιοδεία των ΠΥΞ-ΛΑΞ ενώ ο 1ος της προσωπικός δίσκος ‘’Phobie’’ (Φόβος) κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014 στο εξωτερικό και από τις αρχές του 2015 παρουσίασε το άλμπουμ “Phobie”(Φόβος) στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας.

*Τον Δεκέμβριο του 2015 την κάλεσε ο Τάκης Χρυσικάκος να επενδύσει με την λύρα και την φωνή της τα μουσικά μέρη της θεατρικής παράστασης “Ελ Γκρέκο” βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Ένας μονόλογος σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου που παρουσιάστηκε και στην Πάτρα στο Δημοτικό θέατρο Απόλλων στις 22-25 Μαρτίου 2018.