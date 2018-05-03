Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80

02:00 πμ - πρωί

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/05/2018 10:26

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/482736?skip_cache=yes

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