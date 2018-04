Στις 19 Απριλίου κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα το φιλμ "Thelma" από την Νορβηγία

Η ταινία «Thelma» του Γιοακίμ Τρίερ που προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο 2017, είχε επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» της Αθήνας 2017 και ήταν και η επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ, βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες στις 19 Απριλίου 2018 σε διανομή της Seven Films.

Μερικές φορές η πιο τρομαχτική ανακάλυψη είναι να μάθεις ποιος είσαι πραγματικά. Μια γενναία στροφή στο μεταφυσικό θρίλερ από το σκηνοθέτη των «Όσλο, 31 Αυγούστου» και «Ο ήχος της σιωπής», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Θέλμα είναι μια ντροπαλή νεαρή κοπέλα, η οποία αφήνει πίσω της τους θρησκόληπτους γονείς της σε μια μικρή πόλη της δυτικής ακτής στη Νορβηγία, προκειμένου να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο του Όσλο. Μια μέρα κι ενώ βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου για να διαβάσει, κυριεύεται από μια έντονη και αναπάντεχη κρίση, η οποία μοιάζει με εκείνες της επιληψίας. Το ίδιο αναπάντεχη είναι για τη Θέλμα η έλξη που νιώθει για την Άνγια, μια πανέμορφη συμφοιτήτριά της, η οποία δείχνει να ανταποκρίνεται στην μαγνητική παρουσία της μοναχικής, παράξενης επαρχιώτισσας.

Καθώς κυλάει η ακαδημαϊκή χρονιά, η Θέλμα κυριεύεται ολοένα και περισσότερο από τα έντονα αισθήματά της για την Άνγια. Αισθήματα που δεν τολμά να τα παραδεχτεί ακόμα και στον ίδιο της τον εαυτό! Στο ίδιο χρονικό διάστημα, όμως, βιώνει ολοένα και συχνότερες και πιο έντονες κρίσεις. Καθώς καθίσταται ξεκάθαρο ότι αυτές οι κρίσεις αποτελούν απλώς ένα σύμπτωμα ανεξήγητων, ενδεχομένως και επικίνδυνων, υπερφυσικών ικανοτήτων, η Θέλμα καλείται να αντιμετωπίσει τραγικά μυστικά του παρελθόντος της αλλά και τις τρομακτικές επιπτώσεις των δυνάμεών της.

Σε συνέντευξη του ο Γιόαχιμ Τρίερ ανέφερε πως «ενηλικιώθηκα βλέποντας πολύ Αντονιόνι και Μπέργκμαν, αλλά και Μπράιαν Ντε Πάλμα. Και από πάντα αγαπούσα τις υπαρξιακές προεκτάσεις της ταινίας “Νεκρή ζώνη” του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ. Μια ταινία που κατά την άποψή μου μοιάζει σχεδόν με παραμύθι, όπου μπορείς να αφηγηθείς κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι με το οποίο μπορεί ο θεατής να ταυτιστεί, ενώ όλο αυτό είναι τοποθετημένο σε ένα υπερφυσικό πλαίσιο.

Αρχικά είχα την ιδέα να γυρίσω κάτι με μάγισσες τοποθετημένο στο Όσλο. Είμαι μανιακός με το σινεμά και τρώω κάποια κολλήματα, οπότε πέρασα μια φάση όπου μαζί με τον συνσεναριογράφο μου, τον Έσκιλ Βογκτ, βλέπαμε πολλές ταινίες giallo – ιταλικές ταινίες τρόμου της δεκαετίας του '70.

Μετά θυμάμαι να ξαναβλέπω την ταινία “Ξύπνημα στον εφιάλτη” του Άντριαν Λιν, όπως και το “Αίμα και πάθος” του Τόνι Σκοτ, κάτι που ήταν ουσιαστικά μόνον οπτικό. Θυμάμαι να συζητάμε με τον Έσκιλ σχετικά με το πως τέτοιες ταινίες που αγγίζουν κάτι πολύ ανθρώπινο, ασχολούνται τελικά με την ανησυχία και τη θνητότητα κι όλες αυτές τις υπαρξιακές αναζητήσεις, αλλά μέσω της φόρμας της ταινίας είδους. Αυτό ήταν το ένα μέρος της έμπνευσης. Μετά, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε κάποιες ιδέες που προέκυψαν μέσω συγκεκριμένων σκηνών και εικόνων. Ολοένα και περισσότερο ξεπρόβαλε ένα χαρακτήρας κι αυτός δεν ήταν άλλος από την Θέλμα.

Τελικά, το πιο διασκεδαστικό τμήμα της όλης διαδικασίας ήταν να χρησιμοποιήσω το είδος εκείνο της αφήγησης μιας ιστορίας το οποίο βασίζεται στους χαρακτήρες, κάτι με το οποίο νιώθω μεγαλύτερη οικειότητα, και να προσπαθήσω να το ανυψώσω οπτικά σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει μεγαλύτερος διαθέσιμος χώρος για να κινηθεί η φαντασία. Η όλη διαδικασία ήταν εντελώς απελευθερωτική.

*Ο Γιόαχιμ Τρίερ είναι Νορβηγός σκηνοθέτης που γεννήθηκε το 1974 στην Κοπεγχάγη της Δανίας, αλλά μεγάλωσε στο Όσλο, στην πατρίδα του. Οι γονείς του ασχολήθηκαν με το σινεμά. Ο πατέρας του ήταν μουσικός της τζαζ αλλά δούλεψε και στον κινηματογράφο ως τεχνικός σε θέματα ήχου. Η μητέρα του γύριζε ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους ταινίες. Στην εφηβεία του ήταν ένας από τους κορυφαίους skateboarders της χώρας του – μάλιστα, γύριζε τα κόλπα του σε ταινιάκια.

Το πάθος του για τον κινηματογράφο τον οδήγησε να ακολουθήσει ανάλογες σπουδές, αρχικά φοιτώντας στο European Film College στο Ebeltoft της Δανίας και στη συνέχεια στο National Film and Television School, 40 χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στην Αγγλία. Εκεί μεταξύ των δασκάλων του ήταν ο Στίβεν Φρίαρς. Μετά από τρεις μικρού μήκους ταινίες, το 2006 γύρισε την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Reprise».

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι (όπου κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας) και προβλήθηκε σε μεγάλα φεστιβάλ όπως του Τορόντο, του Σάντανς στη Γιούτα και της Κωνσταντινούπολης (όπου κέρδισε το βραβείο Χρυσή Τουλίπα καλύτερης ταινίας). Κέρδισε και τρία βραβεία Amanda (τα νορβηγικά Όσκαρ): καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου. Πέντε χρόνια μετά, το 2011, είχε έτοιμη τη δεύτερη ταινία του, το «Όσλο, 31 Αυγούστου» (βγήκε στις αίθουσες της χώρας μας από την Ama Films).

Η ταινία, ένα ελεύθερο ριμέικ της ταινίας του Λουί Μαλ «Η φλόγα που τρεμοσβήνει», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της συμμετέχοντας στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του φεστιβάλ Καννών. Και αυτή η ταινία συμμετείχε σε δεκάδες φεστιβάλ, ήταν υποψήφια για Cesar καλύτερης μη γαλλόφωνης ταινίας, και κέρδισε δύο Amanda: καλύτερης σκηνοθεσίας και μοντάζ.

Τέσσερα χρόνια μετά ο Τρίερ γύρισε την τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία, που έμελλε να είναι και η πρώτη του αγγλόφωνη. Τίτλος της: «Ο ήχος της σιωπής» (βγήκε στις αίθουσες της χώρας μας από την Seven Films). Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Καννών (η πρώτη νορβηγική που πέτυχε κάτι τέτοιο μετά το 1979!), και κλασικά προβλήθηκε σε δεκάδες φεστιβάλ (ανάμεσά τους κι εκείνο της Θεσσαλονίκης) και κέρδισε δύο Amanda: καλύτερης σκηνοθεσίας και σεναρίου. Το 2013 οι New York Times τον συμπεριέλαβαν στη λίστα «20 Directors to Watch».

*Το «Thelma» είναι η 4η μεγάλου μήκους ταινία του Τρίερ, ο οποίος έχει δηλώσει πως διαθέτει μια μακρινή συγγενική σχέση με τον Λαρς Φον Τρίερ. Η ταινία έκανε την πανελλαδική της πρεμιέρα στο φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στο φιλμ «Thelma» παίζουν οι Eili Harboe, Κάγια Ουίλκινς, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, κ.α. Η ταινία χαρακτηρίζεται ως μία ταινία φαντασίας με στοιχεία τρόμου.