Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4/2018 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΛΜΠΕΡΤ ΤΙΣΣΙΝΚ,
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΑΣΟΝΑΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΥΡΤΑΛΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ,
ΑΡΕΤΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Γιάννης Λύρας
Αγ. Τριάδος 25 (πέντε δρόμοι) – Πάτρα, τηλ. 2610 327 126, 340 873, κινητό 6932 318 103.
Fax: 2610 340 871, email: [email protected]