Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

ΚΗΔΕΙΕΣ


Μοιραστείτε το άρθρο:


Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΛΕΜΟΝΙΑ (ΧΗΡΑ)  ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4/2018 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ & ΑΛΜΠΕΡΤ ΤΙΣΣΙΝΚ,

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΑΣΟΝΑΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΥΡΤΑΛΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ,

ΑΡΕΤΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Γιάννης Λύρας

Αγ. Τριάδος 25 (πέντε δρόμοι) – Πάτρα, τηλ. 2610 327 126, 340 873, κινητό 6932 318 103.

Fax: 2610 340 871, email: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/04/2018 22:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/482575

thebest.gr © 2018

Life&the City
Τα εντυπωσιακά σκίτσα του 18χρονου Πατρινού Αρτέμη Αντωνακόπουλου- ΦΩΤΟ Ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης
Τα εντυπωσιακά σκίτσα του 18χρονου Πατρινού Αρτέμη Αντωνακόπουλου- ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
"Μαύρη σελίδα" στην ιστορία του Παναθηναϊκού ι παίκτες του «τριφυλλιού» έκαναν πράξη την απειλή τους
"Μαύρη σελίδα" στην ιστορία του Παναθηναϊκού
Culture
H Όπερα «ΛΟΥΙΖΑ ΜΙΛΕΡ» σε ζωντανή μετάδοση το Σάββατο στο Συνεδριακό του ΠανεπιστημίουΣτις 7.30 το απόγευμα
H Όπερα «ΛΟΥΙΖΑ ΜΙΛΕΡ» σε ζωντανή μετάδοση το Σάββατο στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Τ.Ο.ΝΔ Αιγίου Γιώργο ΑβραμάκηςΤο μήνυμα του προέδρου της ΝΟΔΕ Αχαϊας
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Τ.Ο.ΝΔ Αιγίου Γιώργο Αβραμάκης
Κοινωνία
Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μειώνονται οι βροχές κι αυξάνονται τα ...κουνούπια-Οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο ΠατρώνΤι λέει ο καθηγητής Αθανάσιος Αργυρίου
Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μειώνονται οι βροχές κι αυξάνονται τα ...κουνούπια-Οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Αγορά
Αντιμέτωποι με κατάσχεση όσοι αγόρασαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα!Το «κόλπο» των εμπόρων που καλούνται να πληρώσουν οι νέοι ιδιοκτήτες
Αντιμέτωποι με κατάσχεση όσοι αγόρασαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα!



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έφυγε από τη ζωή ανήμερα το Πάσχα - Θρήνος για τον 45χρονο Γιάννη Ζέρβα Έφυγε από τη ζωή ανήμερα το Πάσχα - Θρήνος για τον 45χρονο Γιάννη Ζέρβα
Έτσι έχασε τη ζωή της η 40χρονη στο Λάδωνα μπροστά στα δυο αγόρια της-Συγκλονίζει ο πατέρας της-ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Έτσι έχασε τη ζωή της η 40χρονη στο Λάδωνα μπροστά στα δυο αγόρια της-Συγκλονίζει ο πατέρας της-ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Χρυσή ευκαιρία για τους διαρρήκτες η... Ανάσταση - Ρήμαξαν σπίτια στο κέντρο της Πάτρας - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Χρυσή ευκαιρία για τους διαρρήκτες η... Ανάσταση - Ρήμαξαν σπίτια στο κέντρο της Πάτρας - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Γέμισε... σούβλες το facebook των Πατρινών - Δείτε μερικά μόνο από τα ποσταρίσματα της ημέρας Γέμισε... σούβλες το facebook των Πατρινών - Δείτε μερικά μόνο από τα ποσταρίσματα της ημέρας
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από το Πασχαλινό λαϊκό γλέντι του δήμου στις εργατικές Ταραμπούρα ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από το Πασχαλινό λαϊκό γλέντι του δήμου στις εργατικές Ταραμπούρα
Τραγικό τέλος για 40χρονη μητέρα δύο παιδιών στον ποταμό Λάδωνα – Έκανε ράφτινγκ και πνίγηκε - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Τραγικό τέλος για 40χρονη μητέρα δύο παιδιών στον ποταμό Λάδωνα – Έκανε ράφτινγκ και πνίγηκε - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Ένας νεκρός και δυο τραυματίες σε τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου Ένας νεκρός και δυο τραυματίες σε τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου
Ο ιερέας με το...πατίνι ... Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες και προκαλεί χαμόγελα και ...αντιδράσεις... Ο ιερέας με το...πατίνι ... Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες και προκαλεί χαμόγελα και ...αντιδράσεις...
Πάτρα: Θλίψη στην ενορία της Παντάνασσας - Έσβησε Μ. Παρασκευή το πρωί η Μαρία Ησαΐα Πάτρα: Θλίψη στην ενορία της Παντάνασσας - Έσβησε Μ. Παρασκευή το πρωί η Μαρία Ησαΐα
Επικό παρκάρισμα πιστού που ήθελε να προλάβει την Ανάσταση - Άφησε το ΙΧ πάνω στις γραμμές του τρένου... Επικό παρκάρισμα πιστού που ήθελε να προλάβει την Ανάσταση - Άφησε το ΙΧ πάνω στις γραμμές του τρένου...