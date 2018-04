«Κινητή» δανειστική βιβλιοθήκη από την City Action στην Πάτρα

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Πάτρας, το ξεκίνημα για την εναλλακτική «κινητή» δανειστική βιβλιοθήκη της City Action. Εκατοντάδες Πατρινοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΜΚΟ και, στο πλαίσιο της δράσης της “bookselves l a library on the run”, προσέφεραν βιβλία όλων των κατηγοριών, βιβλία για κάθε ηλικία, βιβλία από όλους και για όλους!

Η City Action με ανακοίνωσή της, ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσους σηκώθηκαν από τον καναπέ τους και προσέφεραν το λιθαράκι τους στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας η οποία, έχει στόχο σταδιακά να βρεθεί σε κάθε γειτονιά της πόλης, κοντά σε όλους τους τωρινούς αλλά και τους δυνητικούς Πατρινούς αναγνώστες.

Το επόμενο βήμα για την υλοποίηση της «κινητής» δανειστικής βιβλιοθήκης θα είναι το μοίρασμα των βιβλίων στα σημεία που θα φιλοξενηθούν. Οι πρώτοι χώροι που θα φιλοξενήσουν την νέα αυτή βιβλιοθήκη όλων των Πατρινών, είναι οι ακόλουθοι:

• Tag Café – Αγίου Ανδρέου 127 & Παντανάσσης

• ΠΑΡΩΔΟΣ Art Café – Ρ. Φεραίου 96 & Παρ. Δρακοπούλου 5

• Café Si Doux – Πατρέως 13-15

• Café Malo – Γεροκωστοπούλου 20

Έτσι, από τις επόμενες κιόλας ημέρες, όλοι οι Πατρινοί θα μπορούν ελεύθερα και εύκολα, να δανείζονται από τα συγκεκριμένα σημεία βιβλία, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουν στην βιβλιοθήκη και τα δικά τους, με στόχο η τελευταία να λειτουργεί όλο και πιο δυναμικά και διαδραστικά.

«Παράλληλα, η City Action ενημερώνει πως στα παραπάνω σημεία, θα προστίθενται συνεχώς νέα, για τα οποία θα υπάρχει και η αντίστοιχη ενημέρωση, τόσο στο www.cityaction.gr , όσο και στο group της ΜΚΟ στο facebook.

Η City Action προσκαλεί όλους τους συμπολίτες να συμμετάσχουν σε αυτό το «ζωντανό» project, κάνοντας τη νέα «κινητή» βιβλιοθήκη δική τους υπόθεση!

WE ARE WHAT WE READ

bookselves l a library on the run».