Σοκαριστικές εικόνες από τη «χημική επίθεση» στην Ανατολική Γούτα - Δηλητηριάστηκαν δεκάδες παιδιά

Αποτροπιασμό προκαλούν στη διεθνή κοινή γνώμη οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνουν τις ολέθριες συνέπειες της χθεσινής επίθεσης των κυβερνητικών δυνάμεων στην ανατολική Γούτα της Συρίας, κατά την οποία - σύμφωνα με ορισμένες ΜΚΟ - έγινε χρήση χημικών όπλων.



Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα σωστικά συνεργεία και μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εμφανίζονται οι ματωμένες σοροί δεκάδων θυμάτων. Μερικά απο τα πιο σοκαριστικά πλάνα δείχνουν μικρά παιδιά να αγωνίζονται να πάρουν ανάσα ή να βγάζουν αφρούς από το στόμα, δηλητηριασμένα από τα τοξικά αέρια.



Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 42 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τις χθεσινές επιθέσεις ενώ εκατοντάδες άτομα εμφανίζουν συμπτώματα που υποδηλώνουν δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικές ενώσεις.

Syria drops chemical weapon--possibly sarin--on bombed and besieged opposition enclave of Douma in Eastern Ghouta, killing at least 70, possibly many more. Typical Syrian military response when the going gets tough. US blames Russia's "unwavering support." https://t.co/geRMrS1a63 pic.twitter.com/rPXY0SmMEU