Αυτοκτόνησε ο οδηγός οχήματος που έπεσε σε πλήθος στη Γερμανία – Τρεις νεκροί και 30 τραυματίες

Ο οδηγός του οχήματος που έπεσε πάνω σε πλήθος σήμερα στο Μύνστερ (βορειοδυτική Γερμανία), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετοί άνθρωποι, αυτοκτόνησε, ανέφερε η γερμανική αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο. "Ο οδηγός αυτοκτόνησε με όπλο" δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η οποία διευκρίνισε ότι 30 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ τα γερμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μια επίθεση.

Τρία άτομα σκοτώθηκαν και τριάντα τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών που βρίσκονταν στην παλιά πόλη του Μούνστερ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Ο οδηγός αυτοκτόνησε επιτόπου χρησιμοποιώντας το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Σε τουίτ της η Αστυνομία της περιοχής έκανε λόγο για «αδιευκρίνιστη» κατάσταση. Οι αρχές, οι οποίες έχουν αποκλείσει μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, διεξάγουν έλεγχο για εκρηκτικά και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο εστιατόριο "Den Kiepenkerl», παραδοσιακή ταβέρνα στο ιστορικό κέντρο του Μούνστερ, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τους τουρίστες.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας δήλωσε ότι "υπάρχουν νεκροί, μεταξύ αυτών πιθανόν ο ύποπτος" στο περιστατικό στο Μίνστερ.

Νωρίτερα

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μύνστερ της δυτικής Γερμανίας και δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες για νεκρούς. Πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι επίθεση το περιστατικό με το αυτοκίνητο που πριν από λίγο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μύνστερ της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Την είδηση μετέδωσε πρώτα το περιοδικό SPiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

First pics of Munster after van drives into crowdpic.twitter.com/vrjerR0Zue