Κέιτ Μίντλετον: Μια δούκισσα μόνη στο σούπερ μάρκετ, λίγο πριν γεννήσει !ΦΩΤΟ

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, μία πριγκίπισσα μπορεί να κάνει μόνη της τα ψώνια της στο σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον αυτό κάνει, όπως φαίνεται, η Κέιτ Μίντλετον. Μία θαυμάστρια της την «τσάκωσε» σε σουπερμάρκετ και συγκεκριμένα στο Waitrose στο Norfolk να κάνει τα ψώνια της, χωρίς καμιά βοήθεια.

Απλά ντυμένη η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δεν πέρασε απαρατήρητη. Η νεαρή που φωτογράφησε τη Μίντλετον θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της σύμφωνα με την Daily Mail.

Royals, they’re just like us. Kate Middleton spotted shopping for groceries alone, then loading them into the back of her car while her security detail watches. pic.twitter.com/7jJR7XzwVv