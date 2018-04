Από την Κυριακή του Πάσχα και στην Πάτρα η κωμωδία «Game Night»

Eίδαμε το διαφημιστικό του τρέιλερ και πραγματικά γελάσαμε. Ο λόγος για το νέο Αμερικάνικο φιλμ «Game Night» που έρχεται στη χώρα μας και στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, από την Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018, σε διανομή της Tanweer. Η ταινία ήδη έχει κάνει εμπορική επιτυχία με τις διεθνείς της εισπράξεις να φτάνουν τα σχεδόν 105 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 66 εκατομμύρια προέρχονται από την προβολή της στις ΗΠΑ όπου έκανε πρεμιέρα στις 23 Φεβρουαρίου.

«Ευφυές και αιχμηρό σενάριο» Empire

«Έξυπνη κωμωδία» The Guardian

«Σπιρτόζικο και γεμάτο τρικλοποδιές, κάνει συνέχεια πλάκα με το κοινό» Variety

«Άπαιχτο!» Deadline.

Οι σεναριογράφοι του «Αφεντικά για Σκότωμα – Horrible Bosses», Τζον Φράνσις Ντάλεϊ και Τζόναθαν Γκόλντσταϊν, ανέλαβαν τη σκηνοθεσία αυτής της ξεκαρδιστικής όσο και πρωτότυπης κωμωδίας που παίζει χωρίς κανόνες με το μυαλό όχι μόνο των χαρακτήρων αλλά και των θεατών, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Οι Τζέισον Μπέιτμαν («Horrible Bosses», «Arrested Development», «Ozark») και η υποψήφια για Όσκαρ Ρέιτσελ ΜακΆνταμς («Spotlight», «Dr. Strange») πρωταγωνιστούν σε μία απίθανη ιστορία, όπου η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη καθώς παίρνουν μέρος σ΄ ένα παιχνίδι που θα αποδειχθεί είτε το πιο διασκεδαστικό είτε το τελευταίο της ζωής τους!

Το καστ συμπληρώνουν οι Μπίλι Μαγκνούσεν («Bridge of Spies», «American Crime Story»), Σάρον Χόργκαν («Catastrophe»), Λαμόρν Μόρις («New Girl»), Κάιλι Μπένμπαρι («Pitch»), Τζέσε Πλίμονς («Black Mass», «Fargo», The Discovery»), Ντάνι Χιούστον («Wonder Woman», «X-Men Origins: Wolverine», «Αll I see is you»), Τσέλσι Περέτι («Brooklyn Nine-Nine»), Μάικλ Χολ («Dexter», «Six Feet Under») και ο συμπαθής Κάιλ Τσάντλερ («Manchester by the Sea», «Bloodline»).

Το δαιμόνιο και καταιγιστικό σενάριο αυτής της γεμάτης ποπ αναφορές κωμωδίας φέρει την υπογραφή του Μαρκ Πέρεζ («Accepted»).

Σύμφωνα με το στόρι, κάθε εβδομάδα, ο Μαξ (Μπέιτμαν) και η Άννι (ΜακΆνταμς) είναι πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού τους για επιτραπέζια παιχνίδια με φίλους. Αυτή τη φορά όμως, ο Μπρουκς (Κάιλ Τσάντλερ), ο χαρισματικός αδερφός του Μαξ, βάζει πολύ ψηλά τον πήχη: τους προσκαλεί να πάρουν μέρος σ’ ένα παιχνίδι μυστηρίου γεμάτο δολοφονίες, κακοποιούς, ομοσπονδιακούς πράκτορες, όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παιχνιδιού δεν είναι τόσο ευδιάκριτα… Όπως, για παράδειγμα, όταν ο Μπρουκς πέφτει θύμα απαγωγής.

Είναι αυτό μέρος του παιχνιδιού ή όχι; Αλλά καθώς οι έξι, ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, παίκτες τα παίζουν όλα για όλα για να ξεδιαλύνουν την υπόθεση και να κερδίσουν, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ούτε "παιχνίδι" παίζουν, ούτε ο Μπρουκς είναι αυτό που φαίνεται να είναι…

*Όπως προείπαμε, η ταινία «Game Night» βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 8 Απριλίου 2018 – Κυριακή του Πάσχα, από την Tanweer.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

