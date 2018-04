Φεύγει για...Μαϊάμι η Ειρήνη Ανδρικοπούλου της "Lefkon" - Best New Designer Award στην 23η AXDW

Με δυο πολύ σημαντικά βραβεία επέστρεψε στην Πάτρα η Ειρήνη – Λουίζα Ανδρικοπούλου που απέσπασε για το brand “lefkon” τη διάκριση New Designers Awards by @lufthansa Best New Designer Award και Say Yes To The World Award στην 23η Athens Xclusive Designers Week - AXDW.

Η Ειρήνη-Λουίζα Ανδρικοπούλου (Lefkon) παρουσίασε τη νέα της συλλογή για το φετινό καλοκαίρι με τίτλο "Elements". Μίνιμαλ γραμμές, γήινες αποχρώσεις και γεωμετρικές λεπτομέρειες αποθεώνοντας το λευκό και το γαλάζιο.

Το έπαθλο αντιστοιχεί στη δυνατότητα συμμετοχής του σε ένα fashion week του εξωτερικού. Επίσης, τo brand Lefkon κέρδισε δύο αεροπορικά εισιτήρια από τη Lufthansa, τα οποία δόθηκαν στη σχεδιάστρια με προορισμό το Μαϊάμι, από το οποίο εμπνεύστηκε και την δημιουργία που παρουσίασε