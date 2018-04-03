Πάτρα: Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

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Πάτρα: Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΕΤΩΝ 83

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4/2018 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΖΗΚΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΝΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΞΕΝΗ ΝΤΕΛΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι, Πάτρα.

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν. 6932318103,

fax 2610 340871

 

email [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/04/2018 20:53

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481983

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