Πάτρα: Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4/2018 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΖΗΚΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΝΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΞΕΝΗ ΝΤΕΛΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι, Πάτρα.
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν. 6932318103,
fax 2610 340871
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