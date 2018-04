Η οδοί "R. Ferreou" και "Riga Fereou" στην Πάτρα

Eδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως η Πάτρα έγινε σύγχρονη πόλη, με ξενόγλωσση (στην Αγγλικήν) αναφορά των πινακίδων.

Σκεφθείτε έναν τουρίστα που έρχεται στην Πάτρα και περιδιαβαίνει στο κέντρο της, στον όμορφο πεζόδρομό της, τη Ρήγα Φεραίου.

Με την δεξιά πινακίδα διαπιστώνει πως βρίσκεται στην οδό Ρίγκα Φερέου (Riga Fereou).

Κάποιος άλλος τουρίστας όμως, λίγα μέτρα πιο κει, περπατά (χαρωπός) στην οδό Ερ Φερέου (R. Ferreou) και μάλιστα με δύο «ρ».

Χαθήκανε κι οι δύο οι έρμοι οι Αγγλοι, σε μια σταλιά δρόμο, ο ένας στην Ρίγκα, ο άλλος στην Ερ. Και μαζί τους χαθήκαμε και μεις στη μετάφραση…

Iδού ο διάλογός τους:

- I missed you…

- Where are you?

- I was in Er Fereou!

- So far away… I was walking in Riga Ferreou!