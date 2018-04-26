Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Απριλίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 πμ - πρωί
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ.
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312
ΡΙΟΥ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084