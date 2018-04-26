Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

02:00 πμ - πρωί

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/04/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481943

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