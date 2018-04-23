Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Απριλίου

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
ΤΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ
02:00 πμ - πρωί
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492
ΡΙΟΥ
14:00-22:30
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895