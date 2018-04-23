Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Απριλίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)

ΤΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ

02:00 πμ - πρωί

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/04/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481919

thebest.gr © 2018

Life&the City
Το πιο όμορφο... σπίτι της πόλης, ο δήμαρχος ιδιοκτήτης του και η σημερινή του χρήση... Δείτε ΦΩΤΟΤο εμβληματικό μέγαρο Γκολφινόπουλου
Το πιο όμορφο... σπίτι της πόλης, ο δήμαρχος ιδιοκτήτης του και η σημερινή του χρήση... Δείτε ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Οφρυδόπουλος: «Κερδίσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο σε μία δύσκολη έδρα»Ο τεχνικός της Παναχαϊκής για τη νίκη επί του Απόλλωνα Λάρισας
Οφρυδόπουλος: «Κερδίσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο σε μία δύσκολη έδρα»
Culture
Από 3 Μαΐου το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Αnon» στις Ελληνικές αίθουσεςΘα το δούμε και στην Πάτρα
Από 3 Μαΐου το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Αnon» στις Ελληνικές αίθουσες


Φαρμακεία
Πολιτική
«Άμεση επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, χωρίς συμψηφισμούς»Ανακοίνωσή του γραφείου τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού
«Άμεση επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, χωρίς συμψηφισμούς»
Κοινωνία
Τμήματα από τεράστιες ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Πάτρας - ΦΩΤΟΔείτε τις εικόνες
Τμήματα από τεράστιες ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Αγορά
41,8 % κάτω οι τιμές των σπιτιών στη διάρκεια της κρίσης - Σημάδια ανάκαμψηςΣτο επίκεντρο διεθνών και εγχώριων επενδυτών
41,8 % κάτω οι τιμές των σπιτιών στη διάρκεια της κρίσης - Σημάδια ανάκαμψης



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του Γιώργου Στεργιόπουλου - Εντοπίστηκε νεκρός – Τι λέει συμφοιτήτρια του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του Γιώργου Στεργιόπουλου - Εντοπίστηκε νεκρός – Τι λέει συμφοιτήτρια του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σοκαρισμένοι οι Πατρινοί αποχαιρετούν τον Τάσο Σταματάκη και τον Δημοσθένη Σεραφειμίδη- Τι γράφουν Σοκαρισμένοι οι Πατρινοί αποχαιρετούν τον Τάσο Σταματάκη και τον Δημοσθένη Σεραφειμίδη- Τι γράφουν
Τραγωδία στο Σκάλωμα Φωκίδας - Νεκροί δύο Πατρινοί, ο πιλότος Τάσος Σταματάκης και ο επιχειρηματίας Δημοσθένης Σεραφειμίδης- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Τραγωδία στο Σκάλωμα Φωκίδας - Νεκροί δύο Πατρινοί, ο πιλότος Τάσος Σταματάκης και ο επιχειρηματίας Δημοσθένης Σεραφειμίδης- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Απριλίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Απριλίου
Την Δευτέρα στο Ακταίο η κηδεία του Τάσου Σταματάκη Την Δευτέρα στο Ακταίο η κηδεία του Τάσου Σταματάκη
Η Νατάσα Καλογρίδη ξύπνησε σε ένα σπίτι γεμάτο λουλούδια -ΒΙΝΤΕΟ Η Νατάσα Καλογρίδη ξύπνησε σε ένα σπίτι γεμάτο λουλούδια -ΒΙΝΤΕΟ
Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ετοίμασαν ένα πρωτότυπο προσκλητήριο γάμου! ΔΕΙΤΕ ΤΟ Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ετοίμασαν ένα πρωτότυπο προσκλητήριο γάμου! ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Λαζόπουλος, Παπαδόπουλος ή Ράδιο Αρβύλα; Ποιος βγήκε νικητής της τηλεθέασης; Λαζόπουλος, Παπαδόπουλος ή Ράδιο Αρβύλα; Ποιος βγήκε νικητής της τηλεθέασης;
Οφειλή 2.500 ευρώ στη ΔΕΗ φέρνει… το απόλυτο σκοτάδι για τον Άγγελο Οφειλή 2.500 ευρώ στη ΔΕΗ φέρνει… το απόλυτο σκοτάδι για τον Άγγελο
Τέσσερα παιδιά αφήνει πίσω του ο 30χρονος που εντοπίστηκε νεκρός χθες στο σπίτι του στην Πάτρα Τέσσερα παιδιά αφήνει πίσω του ο 30χρονος που εντοπίστηκε νεκρός χθες στο σπίτι του στην Πάτρα