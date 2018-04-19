Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 19 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 19 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

02:00 πμ - πρωί

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 19/04/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481915

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