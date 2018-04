Συγκεντρώσαμε 24 ταινίες που αξίζει να δείτε στην τηλεόραση τη Μ. Εβδομάδα

Πολλές είναι οι ταινίες που έχουν επιλέξει τα τηλεοπτικά κανάλια για να προβάλλουν τις μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Θρησκευτικές ταινίες αλλά και άλλες για το μεγαλείο της ανθρώπινης δύναμης, θέλησης και πίστης θα κρατήσουν συντροφιά στους σινεφίλ που αυτές τις μέρες μπορούν να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να θυμηθούν κλασσικές ταινίες.

«Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και «Η Βίβλος» στον Ant1

Ο Ant1 προβάλει καθημερινά δύο θρησκευτικές σειρές. Όλες τις μέρες της Μ. Εβδομάδας, στις 21:00 ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και στις 22:10 «Η Βίβλος».

M. Εβδομάδα χωρίς τον "Ιησού από τη Ναζαρέτ"... δε γίνεται! Από σήμερα στον Ant1

Μ. Τρίτη

Mega

21:10 «Φιλαδέλφεια»

Αμερικανική δραματική δικαστική ταινία παραγωγής 1993 σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Ντέμι και σε σενάριο του Ρον Ναϊσγουάνερ.

Η ταινία είναι μία από τις πρώτες mainstream ταινίες του Χόλιγουντ που μίλησαν ανοιχτά και σοβαρά για το AIDS, την ομοφυλοφιλία και την ομοφοβία.[5][6] Πρωταγωνιστούν ο Τομ Χανκς στο ρόλο του Άντριου Μπέκετ, ο οποίος απολύεται από μια ισχυρή νομική εταιρία της Φιλαδέλφεια όπου εργαζόταν ως δικηγόρος όταν οι εργοδότες του αντιλήφθηκαν ότι είναι φορέας του AIDS, και ο Ντένζελ Γουάσινγκτον στο ρόλο του ομοφοβικού δικηγόρου Τζο Μίλερ, ο οποίος αναλαμβάνει την υπόθεση του Άντριου, για να κινηθούν δικαστικά ενάντια στους εργοδότες του.

Η ταινία Φιλαδέλφεια κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 24 Δεκεμβρίου 1993. Απέσπασε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς και έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 206,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.Έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο στις κατηγορίες Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Χανκς και Καλύτερου Τραγουδιού για το "Streets of Philadelphia" του Μπρους Σπρίνγκστιν.

23:10 «Το εξπρές του Μεσονυκτίου»

Αμερικανική δραματική ταινία παραγωγής 1978, σε σκηνοθεσία Άλαν Πάρκερ. Το σενάριο έγραψε ο Όλιβερ Στόουν και είναι βασισμένο στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Μπίλι Χέιζ.

Ο Χέιζ ήταν ένας Αμερικανός φοιτητής που κλείστηκε σε τουρκική φυλακή με την κατηγορία ότι προσπάθησε να περάσει λαθραία χασίς. Η ταινία ξεφεύγει αρκετά από τα γεγονότα που περιγράφει το βιβλίο, ειδικά στην παρουσίαση των Τούρκων.

Πρωταγωνιστούν οι Μπραντ Ντέιβις, Ιρέν Μίρακλ, Μπο Χόπκινς, Πολ Λ. Σμιθ, Ράντι Κουέιντ και Τζον Χαρτ. Ο τίτλος στην αργκό των φυλακών, σημαίνει την προσπάθεια κρατούμενου να αποδράσει.

ΣΚΑΪ

01:00 «Η Κλέφτρα των Βιβλίων»

Αμερικανογερμανική ταινία, σκηνοθεσία Μπράιαν Πέρσιβαλ με τους: Τζέφρι Ρας, Έμιλι Γουάτσον, Σόφι Νέλις

Η Λίζελ μετακομίζει στο σπίτι της ανάδοχης οικογένειας των Χούμπερμαν λίγο προτού ξεκινήσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η προσαρμογή της στη νέα πραγματικότητα είναι δύσκολη, αφού η μητριά της Ρόζα και οι συμμαθητές της της κάνουν τη ζωή δύσκολη. Με τη βοήθεια του καλοκάγαθου πατριού της Χανς όμως μαθαίνει γραφή και ανάγνωση, ενώ αποκτά εμμονική σχέση με τη λογοτεχνία.

Star

01:45 «Η Ζωή Μετά»

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κλιντ 'Ιστγουντ με τους: Ματ Ντέιμον, Σεσίλ ντε Φρανς, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Τζέι Μορ

Οι ζωές τριών ανθρώπων διασταυρώνονται απρόοπτα: ενός Αμερικανού υπαλλήλου που έχει το χάρισμα να επικοινωνεί με τους νεκρούς, μιας Γαλλίδας δημοσιογράφου η οποία γλυτώνει ως εκ θαύματος από ένα φονικό τσουνάμι και ενός Βρετανού μαθητή που χάνει τον δίδυμο αδερφό του

O4:15 «Δώρο Εξ' Ουρανού»

Αγγλική ταινία του Τζόναθαν Νιούμαν, με τους Τόνι Κολέτ, Ίοαν Γκρίφιντ, Μόρις Κόουλ. Ένα 7χρονο αγόρι εμφανίζεται απροσδόκητα στο κατώφλι των Μόρισον, ενός ζευγαριού που δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδί, και αλλάζει τη ζωή τους με μαγικό τρόπο. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται.

Μ. Τετάρτη

EΡΤ2

21:20 «Προσκύνημα στη Λούρδη» (πρώτη τηλεοπτική μετάδοση)

Το Προσκύνημα στη Λούρδη είναι ένα σκληρό παραμύθι - άλλοτε όνειρο κι άλλοτε εφιάλτης. Άνθρωποι απ όλο το κόσμο συρρέουν στη Λούρδη με την ελπίδα να ξαναβρούν την υγειά τους, όμως οι βουλές του Κυρίου είναι πάντα άγνωστες, δίνει και παίρνει ανάλογα με τα κέφια.

Φυσικά, η οπτική γωνία της ταινίας είναι περισσότερο φιλοσοφική παρά θρησκευτική. Ένα Θαύμα θέτει επιτακτική την ερώτηση για το νόημα των πραγμάτων και αποτελεί ένα ιδανικό σκηνικό για να παιχθεί η ανθρώπινη κωμωδία.

Στην τρίτη της ταινία, μετά το Lovely Rita και το Hotel, η Τζέσικα Χάουσνερ διαλέγει έναν μοναδικό τόνο και μια παράξενη ατμόσφαιρα, που μοιάζει μ ένα σενάριο του Ντράγιερ σκηνοθετημένο από τον Ζακ Τατί, σαν η Ορντέτ να επισκεπτόταν το Playtime. Το αποτέλεσμα είναι μια μικρή, αλλά θαυματουργή ταινία κισλοφσκικής ακρίβειας, μ ένα υπόγειο ειρωνικό βλέμμα που παγώνει το αίμα.

Mega

21:20 «Καράτε κιντ»

Ο δωδεκάχρονος Ντρε Πάρκερ θα μπορούσε να είναι το πιο δημοφιλές παιδί στο Ντιτρόιτ, όμως η καριέρα της μητέρας του τους οδηγεί αναγκαστικά στην Κίνα. Στο νέο του σχολείο, ο Ντρε δυσκολεύεται να κάνει φίλους και όταν δημιουργείται μία αμοιβαία συμπάθεια με τη συμμαθήτριά του, Μέι Γινγκ, οι πολιτισμικές διαφορές μοιάζουν να αποκλείουν τη φιλία τους.

Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν ο νταής του σχολείου, Τσενγκ, βάζει τον Ντρε στο μάτι: στη χώρα του κουνγκ φου, πώς μπορεί να προστατευτεί ένα αγόρι που ξέρει μόνο λίγο καράτε; Στη μοναχική ζωή του Ντρε μπαίνει όμως ο κύριος Χαν, που είναι αυθεντία στο κουνγκ φου και τον διδάσκει τα μυστικά της τέχνης του... Ριμέικ του επιτυχημένου Καράτε Κιντ.

Alpha

20:00 «Αλίμονο στους νέους»

ο Αλίμονο στους νέους είναι ελληνική ταινία του 1961. Η υπόθεση αποτελεί παραλλαγή του μύθου του Φάουστ και αφορά έναν ηλικιωμένο που συμφωνεί να πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο προκειμένου να ξαναπάρει πίσω τη νιότη του.

22:00 «Brave»

αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων σε μορφή 3D, παραγωγής 2012. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι Μαρκ Άντριους και Μπρέντα Τσάπμαν και το σενάριο έγραψαν οι ίδιοι μαζί με τους Στιβ Περσέλ και Αϊρίν Μεκί. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Pixar και τη διανομή η Walt Disney. Οι φωνές που ακούγονται είναι των ηθοποιών Κέλι ΜακΝτόναλντ, Τζούλι Γουόλτερς, Μπίλι Κόνολι, Έμμα Τόμσον, Κέβιν ΜακΚίντ, Κρεγκ Φέργκιουσον, Ρόμπι Κολτρέιν και Τζον Ρατζενμπέργκερ.

Η ταινία διαδραματίζεται στα Χάιλαντς της Σκωτίας το 10ο αιώνα, όπου η Μερίντα, μια πριγκίπισα με ταλέντο στην τοξοβολία, προκαλεί χάος στο βασίλειό της όταν αψηφά ένα παλιό έθιμο. Αφού συμβουλεύεται μια μάγισσα για βοήθεια, μια κατάρα πέφτει στην οικογένεά της και η Μερίντα πρέπει να αντιστρέψει το ξόρκι πριν να είναι πολύ αργά.

Η ταινία ανακοινώθηκε το 2008 με τον αρχικό τίτλο The Bear and the Bow (Η Αρκούδα και το Τόξο) και αποτελεί το πρώτο παραμύθι της Pixar ενώ διαθέτει και έναν σκοτεινότερο και πιο ώριμο τόνο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές της. Η Pixar άλλαξε ολόκληρο το σύστημα κινουμένων σχεδίων της για πρώτη φορά στα 25 χρόνια για να εξασφαλίσει τα πολύπλοκα ειδικά εφέ.

Το Brave κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 22 Ιουνίου 2012. Απέσπασε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς και έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 538,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.Βραβεύτηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και με Χρυσή Σφαίρα.

Μ. Πέμπτη

Mega

15:50 «Το κορίτσι μου»

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Χάουαρντ Ζιφ με τους: Άννα Κλάμσκι, Μακόλει Κάκλιν, Νταν Ακρόιντ, Τζέμι Λι Κέρτις. Στην ταινία παρακιολουθούμε το πέρασμα στην εφηβεία ενός ενδεκάχρονου κοριτσιού, που είναι ερωτευμένη με τον καθηγητή της.

19:50 « Η ιστορία της Μπρουκ Έλισον»

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της 11χρονης Μπρουκ 'Ελισον, μιας τετραπληγικής κοπέλας, η οποία, έχοντας πάντα στο πλευρό της την οικογένειά της, προσπάθησε να ξεπεράσει το εμπόδιο της αναπηρίας της και να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Την ταινία σκηνοθέτησε ο διάσημος ηθοποιός Κρίστοφερ Ριβ, που είχε συγκλονίσει με την ασθένειά του αποτέλεσμα τραγικού ατυχήματος και ο οποίος πέθανε λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της στους κινημαοτγράφους, κλείνοντας έτσι μια λαμπρή καριέρα

21:20 «Έριν Μπρόκοβιτς»

Αμερικανικής δραματική, βιογραφική ταινίας παραγωγής 2000. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και το σενάριο έγραψε η Σουζάνα Γκραντ. Πρωταγωνιστούν οι Τζούλια Ρόμπερτς, Άλμπερτ Φίνεϊ και Άαρον Έκχαρτ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Έριν Μπρόκοβιτς και το δικαστικό αγώνα εναντίον της αμερικανικής εταιρίας Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Βασίζεται σε πραγματική ιστορία και η αληθινή Έριν Μπρόκοβιτς κάνει μια κάμεο εμφάνιση ως σερβιτόρα με το όνομα Τζούλια.

Το Έριν Μπρόκοβιτς κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 17 Μαρτίου 2000. Απέσπασε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς, με τους περισσότερους να επαινούν την ερμηνεία της Ρόμπερτς. Έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με συνολικά έσοδα 256,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έλαβε 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, κερδίζοντας εκείνο στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου. Η Ρόμπερτς βραβεύτηκε επίσης με Screen Actors Guild Award[8], BAFTA και Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου.

23:30 «Επτά ζωές»

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Γκαμπριέλε Μουτσίνο με τους: Γουίλ Σμιθ, Ροζάριο Ντόουσον, Γούντι Χάρελσον, Μάικλ Ίλι. Ο Μπεν Τόμας, εφοριακός υπάλληλος με σκοτεινό παρελθόν που βαραίνει τη συνείδησή του, επιλέγει εφτά άγνωστους μεταξύ τους ανθρώπους και προσπαθεί να τους βοηθήσει για να εξιλεωθεί.

Alpha

22:00 «Η Παναγία των Παρισίων»

Είναι αμερικάνικη ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney Pictures που κυκλοφόρησε το 1996. Η 34η ταινία μεγάλου μήκους από τα "κλασσικά της Ντίσνεϊ" είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ, αλλά έχει αρκετές διαφορές από την αυθεντική ιστορία. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον Κουασιμόδο, τον δύσμορφο κωδωνοκρούστη της Παναγίας των Παρισίων, και την προσπάθειά του να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία.

Με παραγωγή που έγινε στην περίοδο γνωστή και ως Αναγέννηση της Ντίσνεϋ, η ταινία θεωρείται ως μια από τις πιο σκοτεινές ταινίες κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ λόγω των ώριμων θεμάτων της, παρόμοιων θεμάτων ταινίων όπως Το Μαύρο Καζάνι (The Black Cauldron)[5] και κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο των '90s, όπου τα πρώτα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς της Ντίσνεϊ Gargoyles, με την ιδίου βαθμού "σκοτεινότητα", προβάλλονταν στην Αμερικανική τηλεόραση.

23:50 «Ο Υιός Του Θεού»

Η ζωή του Χριστού, από την ημέρα της ταπεινής γέννησής του έως τη σταύρωση και την ανάστασή του, μέσα σε έναν κόσμο αστάθειας από τους κλυδωνισμούς της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Άλλωστε, η αυτοκρατορία τους ήταν το δικό του Βασίλειο…

Μια νέα ματιά πάνω στο γνωστό έπος από τους παραγωγούς Μαρκ Μπέρνετ και Ρόμα Ντάουνι, τους συμπαραγωγούς των ιστορικών σειρών «The Bible», «A.D. The Bible Continues», αλλά και των reality shows, «The Voice» και «Survivor».

Σκηνοθεσία: Νικ Μουρ

Σενάριο: Πολ Ρόουζ

Ηθοποιοί: Pudsey, Τζέσικα Χάινς, Τζον Σέσιονς

Φωνές δανείζουν οι: Ντέιβιντ Γουόλιαμς, Πίτερ Σεραφίνοβιτς, Ολίβια Κόλμαν

Μ. Παρασκευή

ΣΚΑΪ

17:50 «Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει»

Αμερικανική δραματική ταινία παραγωγής 2014 σε σκηνοθεσία και σενάριο των Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ και Γουός Γουεστμόρλαντ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Λίζα Τζένοβα. Πρωταγωνιστεί η Τζούλιαν Μουρ στο ρόλο της Άλις, μιας καθηγήτριας γλωσσολογίας που παρουσιάζει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το καστ συμπληρώνουν οι Άλεκ Μπάλντουιν, Κρίστεν Στιούαρτ, Κέιτ Μπόσγουορθ και Χάντερ Πάρις.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών στις 5 Δεκεμβρίου 2014. Απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς με τους περισσότερους να επαινούν την ερμηνεία της Μουρ, η οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου - Δράμα, Screen Actors Guild Award Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Πρωταγωνιστικό Ρόλοκαι BAFTA Α' Γυναικείου Ρόλου.

20:50 «Κλεοπάτρα»

Η αξεπέραστη αυτή ταινία του Τζόζεφ Μανκιεβιτς, είναι δίχως αμφιβολία μια από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές που γυρίστηκαν ποτέ στο Χόλιγουντ.



Κορυφαίοι ηθοποιοί στην ακμή της δόξας τους, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, και ένα σενάριο βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα, συνθέτουν μια ταινία η οποία υπήρξε σταθμός στην εποχή της και που σήμερα αποτελεί έναν κινηματογραφικό μύθο. Υποψήφια για εννιά βραβεία Όσκαρ, από τα οποία τελικά κέρδισε τα τέσσερα, η Κλεοπάτρα υπήρξε έργο ζωής για τον πρόεδρο της 20th Century Fox , Σπύρο Σκούρα ο οποίος φιλοδοξούσε να παρουσιάζει στο κοινό ένα θέαμα μοναδικής μεγαλοπρέπειας.



Ίσως το μόνο που επισκιάζει την πολυτέλεια της παραγωγής να είναι οι πρωταγωνιστές της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ρεξ Χάρισον, οι οποίοι δίνουν εξαιρετικές ερμηνείες στους κεντρικούς ρόλους.



Η Τέιλορ υποδύεται τη βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, η οποία θέλοντας να διατηρήσει το βασίλειο της απέναντι στην επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της για να γοητεύσει τον Ιούλιο Καίσαρα. Όταν εκείνος δολοφονείται η Κλεοπάτρα στρέφεται για υποστήριξη στον Μάρκο Αντώνιο ο οποίος μη μπορώντας να αντισταθεί στη γοητεία της την ερωτεύεται.



Όταν όμως ο Οκταβιανός θα κηρύξει τον πόλεμο στους δύο εραστές, τόσο η αγάπη όσο και η τύχη ολόκληρης της Αιγύπτου θα βρεθεί σε κίνδυνο.

01:30 «Το δέντρο της ζωής»

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τέρενς Μάλικ με τους: Μπραντ Πιτ, Σον Πεν, Τζέσικα Τσάστεϊν, Χάντερ ΜακΚράκεν, Λάραμι Έμπλερ, Φιόνα Σο. Ένας άντρας θυμάται τα παιδικά του χρόνια ως δεύτερο παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ του ’50.

Mega

10.30 «Ανθισμένες Μανόλιες»

Αμερικανική δραματική κωμωδία, παραγωγής 1989. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Χέρμπερτ Ρος και το σενάριο έγραψε ο Ρόμπερτ Χάρλινγκ και είναι βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό του έργο. Πρωταγωνιστούν οι Σάλι Φιλντ, Ντόλι Πάρτον, Σίρλεϊ ΜακΛέιν, Ντάριλ Χάνα, Ολυμπία Δουκάκη και Τζούλια Ρόμπερτς. Έξι πολύ διαφορετικές γυναίκες μεταξύ τους συναντιούνται καθημερινά σε ένα κομμωτήριο. Η Τρούβι, η ιδιοκτήτρια, ο γάμος της οποίας περνάει κρίση, η Ουίζερ η οποία έχει μια σχέση αγάπης και μίσους με την Κλερ, η μυστηριώδης Ανέλ, η οικογενειάρχισσα Εμ'Λιν και η διαβητική της κόρη Σέλμπι. Ο τίτλος της ταινίας σημαίνει ότι οι πρωταγωνίστριες της ταινίες είναι εύθραστες σαν τις μανόλιες αλλά σκληρές σαν ατσάλι.

Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 15 Νοεμβρίου 1989. Έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτικούς ενώ έγινε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με συνολικές εισπράξεις 95,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Τζούλια Ρόμπερτς έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου[5] και βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της.

Star

21:00 «Ο Μονομάχος»

Ο Μονομάχος (αγγλ. Gladiator) είναι κινηματογραφική ταινία εποχής σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ. Έχει βραβευτεί με πέντε Όσκαρ το 2000, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Καλύτερης Ταινίας.

04:15 «Μαρία, η μητέρα του Ιησού»

Αμερικανική τηλεταινία του Κέβιν Κόνορ, με τους Περνίλα Όγκαστ, Κρίστιαν Μπέιλ, Ντέιβιντ Θρέλφολ. Η ζωή της Παναγίας, από τη σύλληψη του Ιησού μέχρι τη γέννησή του

Μ. Σάββατο

Mega

17:40 «2012»

Αμερικανική περιπετειώδης ταινία επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2009. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Ρόλαντ Έμεριχ και το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Χάραλντ Κλόουζερ. Πρωταγωνιστούν οι Τζον Κιούζακ, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Αμάντα Πιτ, Όλιβερ Πλατ, Θάντι Νιούτον, Ντάνι Γκλόβερ και Γούντι Χάρελσον.

Η πλοκή ακολουθεί τον Τζάκσον Κέρτις καθώς προσπαθεί να σώσει τα παιδιά του Νόα και Λίλι, την πρώην σύζυγό του Κέιτ και τον αρραβωνιαστικό της Γκόρντον από τον παγκόσμιο κατακλυσμό που θα αφανίσει ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία συμπεριλαμβάνει αναφορές στο Μαγιανισμό, στο Μέσο-Αμερικανικό ημερολόγιο Long Count και στο φαινόμενο του 2012 για την απεικόνιση κατακλυσμικών γεγονότων που εκτυλίσσονται το έτος 2012. Ευρωδιπλασιασμός: 1539,2 εκατομμύρια ευρώ επιτυχία

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η εταιρία παραγωγής του Έμεριχ, Centropolis Entertainment και τη διανομή η Columbia Pictures. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2008 στο Βανκούβερ του Καναδά αν και αρχικά ήταν να πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες. Ο Έμεριχ ανακοίνωσε ότι το 2012 θα είναι η τελευταία ταινία καταστροφής που σκηνοθετεί.

Το 2012 κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών στις 13 Νοεμβρίου 2009. Απέσπασε μικτά σχόλια από τους κριτικούς, με αρκετούς να επαινούν τα ειδικά εφέ και τον τόνο της ταινίας και άλλοι να κριτικάρουν τη μεγάλη διάρκεια και το σενάριο.Ωστόσο κατάφερε να γίνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 769,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Star

17:50 “O πρίγκιπας της Αιγύπτου»

17:50 «O πρίγκιπας της Αιγύπτου»

είναι επική ταινία κινουμένων σχεδίων-μιούζικαλ αμερικάνικης παραγωγής του 1998 και η πρώτη κλασσική ταινία κινουμένων σχεδίων που εκδόθηκε από τη DreamWorks Studios. Η ταινία είναι προσαρμογή της βιβλικής ιστορίας της Εξόδου, παρακολουθώντας τη ζωή του προφήτη Μωυσή από το παλάτι του Φαραώ όπου ζει ως πρίγκιπας μέχρι την εκπλήρωση του πεπρωμένου του: να οδηγήσει τα παιδιά του Ισραήλ εκτός της Αιγύπτου. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τους Μπρέντα Τσάπμαν, Σάιμον Γουέλς και Στίβεν Χάινκερ. Τα τραγούδια της ταινίας συνθέθηκαν από τον Στέφεν Σκουάρτζ και η μουσική απο τον Χανς Ζίμμερ.

21:00 «Η κιβωτός του Νώε»

Ο Θεός προειδοποιεί τον Νώε για τον Μεγάλο Κατακλυσμό, που μέλλει να πλήξει το ανθρώπινο γένος. Έτσι, ο Νώε, μαζί με τους τρεις γιους του, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, κατασκευάζουν την Κιβωτό και φιλοξενούν μέσα της, ένα ζευγάρι από κάθε είδους πλάσματα του Θεού…



Επική περιπέτεια, με θέμα την βιβλική ιστορία του Νώε και του Κατακλυσμού. Ο Τζον Ίρβινγκ, πιστός στο θρησκευτικό κείμενο, υπογράφει μια επιβλητική σκηνοθεσία θεϊκών… προδιαγραφών, στα πρότυπα επικών ταινιών όπως «Οι Δέκα Εντολές» και «Η Βίβλος». Εξαίρετος ο Γιον Βόιτ στο ρόλο του Νώε, πλαισιωμένος από την Μέρι Στινμπέργκεν, τον Μάρεϊ Έιμπραχαμ και τον Τζέιμς Κόμπερν.