Ολοκληρώθηκε η 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» από την Κυριακή 18 Μαρτίου έως την Κυριακή 25 Μαρτίου με ποικίλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς”: «δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Δυτική Ελλάδα στις 22 Μαρτίου και πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε έρευνα για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των οδηγών σχετικά με τους νέους αυτοκινητόδρομους και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), σε συνεργασία με τη ΓΕΦΥΡΑ και εθελοντές του Ινστιτούτου. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχαν 750 πολίτες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους.».

«Με μεγάλη επιτυχία και ενεργή συμμετοχή από μικρούς και μεγάλους ολοκληρώθηκε η 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που πια αποτελεί θεσμό για τη χώρα μας. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ) και την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», και πλήθος άλλων φορέων και οργανώσεων.

Από την Κυριακή 18 Μαρτίου έως την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο ποικίλες δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, καθώς και θεσμικού χαρακτήρα, σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους πολίτες πάσης ηλικίας, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση της σύγχρονης μάστιγας της εποχής μας, των τροχαίων δυστυχημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το βασικό μήνυμα της εβδομάδας-θεσμού ήταν ότι «Η ενημέρωση και η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να σώζει ζωές». Ένα μήνυμα που το Ινστιτούτο το κάνει πράξη εδώ και 13 συνεχή χρόνια από την ίδρυσή του, και θα συνεχίζει να το υλοποιεί και να το προωθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει και τους στρατηγικούς τους εταίρους, και, πάνω από όλα, με το μεράκι των εθελοντών του. Καθώς, μάλιστα, βασικό μέλημα του Ινστιτούτου είναι η εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, και αυτή τη χρονιά, σημαντικές δράσεις της Εβδομάδας αφορούσαν τα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να υιοθετήσουν σωστή συμπεριφορά ως μελλοντικοί οδηγοί και ως χρήστες του οδικού δικτύου γενικότερα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, φορέων και οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες του Ι.Ο.ΑΣ: η νέα καμπάνια “…There is a reason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος») και η Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC). Η ενημερωτική καμπάνια που αφορά στη χρήση της ζώνης ασφαλείας, ξεκίνησε να προβάλλεται πανελλαδικά από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας -με έγκριση από το ΕΣΡ-, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου και συνεργατών του. Η Ημερίδα έδωσε τη δυνατότητα σε φορείς και οργανισμούς να ενημερωθούν για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, η οποία λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της 11ης Εβδομάδας, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με φορείς και Οργανισμούς.

Εθελοντική αιμοδοσία στη Στάση Μετρό «Σύνταγμα», για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τα τροχαία συμβάντα (18/3). Πλέον των 200 εθελοντών αιμοδοτών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ινστιτούτου, μία πρωτοβουλία που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», τον Όμιλο ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ.ΑΕ, την υποστήριξη του φορέα «HELLASTRON» και της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον». Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας παιδιά ηλικίας 4-12 ετών παρακολούθησαν το βιωματικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» μαζί με τον αγαπημένο τους Ιππότη Ευγένιο, και πέρασαν το χρόνο τους ευχάριστα κα δημιουργικά όσο οι γονείς τους πρόσφεραν αίμα. Πολλοί από τους προσερχόμενους ήταν δρομείς του Ημιμαραθωνίου και οι γιατροί δεν ενέκριναν να αιμοδοτήσουν.

«Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος» (19/3). Παρουσιάστηκε η νέα ενημερωτική καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ. “…There is a reason”, Always belt-up, σχετικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. H καμπάνια δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο με την υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος του Toyota Fund For Europe και περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες των οχημάτων για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Σχετικό φυλλάδιο-σελιδοδείκτης διανεμήθηκε από τα διόδια της χώρας σε πλήθος διερχόμενων οχημάτων, με τη συνεργασία του φορέα «HELLASTRON». Ταυτόχρονα, το μήνυμα της καμπάνιας προβαλλόταν συνεχώς από τους φωτεινούς πίνακες ενημέρωσης των αυτοκινητοδρόμων.

Λύκεια στη Σύρο (19/3 και 20/3). Μαθητές Λυκείου εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Οδικής Ασφάλειας με τα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης.

«Εκπαιδευτική Αναγέννηση» και Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (19/3). Μαθητές Γυμνασίου του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε η παράσταση του σχολείου, Η ζωή είναι ένα Τραγούδι, στο Κέντρο Πολιτισμού με παρουσία της κας Βασιλικής Δανέλλη- Μυλωνά, Προέδρου του Ινστιτούτου, η οποία βραβεύθηκε ως πρότυπο πολίτη και κοινωνικής προσφοράς. Τα έσοδα από την παράσταση θα διατεθούν σε ιδρύματα και φορείς που φροντίζουν για την αποκατάσταση τραυματιών από τροχαία συμβάντα

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (21/3). Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC), εκπρόσωποι από δεκάδες φορείς και Οργανισμούς ενημερώθηκαν σχετικά με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, γιατί πρέπει να ενταχθούν και πώς μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από την Ελλάδα και από άλλες χώρες της ΕΕ, με παραδείγματα από Δήμους, Εταιρείες, Ερευνητικούς Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (22/3). Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, που προωθεί τη σωστή οδηγική συμπεριφορά και τη συμμόρφωση στους κανόνες, διανεμήθηκαν φυλλάδια-σελιδοδείκτες της ενημερωτικής καμπάνιας «Βάλε Ζώνη… Υπάρχει λόγος», από τους σταθμούς διοδίων όλης της χώρας. Επίσης, στο YouTube οι ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν την παρουσίαση του Ινστιτούτου στο TEDx Χανίων, σχετικά με την ευγένεια στο δρόμο και τη θετική συμβολή της στη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα (22/3). Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε έρευνα για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των οδηγών σχετικά με τους νέους αυτοκινητόδρομους και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), σε συνεργασία με τη ΓΕΦΥΡΑ και εθελοντές του Ινστιτούτου. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχαν 750 πολίτες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μήλο-Λεμόνι» στο Δήμο Ηλιούπολης (22/3). Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ο.ΑΣ., παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηλιούπολη ξεχύθηκαν στους δρόμους, με την προστασία και συνεργασία της Τροχαίας, με μοναδικό σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους οδηγούς να τηρούν το όριο των 30 χλμ./ώρα έξω από τις σχολικές μονάδες.

Φυλακές Κορυδαλλού (23/3). Κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού παρακολούθησαν τα Εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια του Ι.Ο.ΑΣ., που υλοποιήθηκαν από ειδικούς εκπαιδευτές και ψυχολόγους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη στιγμή που θα ξαναβγούν ελεύθεροι στην κοινωνία ως ισότιμοι χρήστες του οδικού δικτύου.

Athens Heart (24/3). Πλήθος παιδιών ηλικίας 4-12 ετών που επισκέφθηκαν το εμπορικό κέντρο Athens Heart, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, με μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον, το πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», και να κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες της Κυκλοφοριακής Αγωγής με τρόπο άμεσο, ευχάριστο και φιλικό.

Διαγωνισμός Εικονογράφησης (ΣΚΙΤΣΟ-ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ) (24/3). Με θέμα «Μεγαλώνοντας πίσω απ’ το τιμόνι - Οδική Ασφάλεια και 3η Ηλικία», νέοι που θέλουν να δώσουν το δικό τους στίγμα στο κρίσιμο αυτό θέμα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό που διοργανώνει η «Νέα Θάλπη – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων» σε συνεργασία με το «Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ» και την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ.

World Human Forum "Από το Όραμα στη Δράση" (23-25/3). Το Ι.Ο.ΑΣ. με την Πρόεδρό του, κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του World Human Forum, συμμετείχε και παρουσίασε το έργο του Ινστιτούτου στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο στους Δελφούς, με στόχο «να εξερευνήσει και να ανταλλάξει προτάσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανάδειξη νέων ιδεών».

Με την ολοκλήρωση της 11ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, η Κινητή Μονάδα του Ινστιτούτου αναχώρησε για την Άνδρο συνεχίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες, στο Μουστάκειο Κληροδότημα και σε όλα τα σχολεία του νησιού.»