Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 14 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 14 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ

ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055

21:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟΥ

09:00-22:30

ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) ΤΗΛ.: 2610-991.605

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 14/04/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481758

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