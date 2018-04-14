Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 14 Απριλίου

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055
21:00-πρωί
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
09:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492
ΡΙΟΥ
09:00-22:30
ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) ΤΗΛ.: 2610-991.605
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963