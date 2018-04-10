Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 10 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 10 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 10/04/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481464

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