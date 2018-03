Η ταινία, ωδή στην αξέχαστη τραγουδίστρια Μπαρμπαρά, το Πάσχα στις Ελληνικές αίθουσες

Aνήμερα την Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018 βγαίνει στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την εταιρεία Weirdwave, η ταινία «Barbara». Πρόκειται για ένα βιογραφικό φιλμ σε σκηνοθεσία του Ματιέ Αμαλρίκ που μετά τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ των Καννών, στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα, απέσπασε και δύο βραβεία Σεζάρ (τα βραβεία της Γαλλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου), μεταξύ των οποίων και αυτό του πρώτου γυναικείου ρόλου.

Η ταινία αφορά στην τραγουδίστρια Μπαρμπαρά (1930-1997) με τη Ζαν Μπαλιμπάρ στον ρόλο της «κυρίας με τα μαύρα».

Κριτικές

«…θα την λατρέψετε» SCREEN

«Όμορφο, Λαμπερό, Σκληρό» LA PROVENCE

«Η Ζαν Μπαλιμπάρ είναι μαγευτική» L’ HUMANITE

«Υπέροχη» LE MONDE.

Σύνοψη

Μια ηθοποιός, η Μπριζίτ, ετοιμάζεται να παίξει την Μπαρμπαρά, σε μια ταινία της οποίας τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα. Η Μπριζίτ δουλεύει τον χαρακτήρα, τα τραγούδια και τις μελωδίες της, τις κινήσεις και τα λόγια της. Σύντομα θα αρχίσει να ζηλεύει τον χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει όσο αυτός μεγαλώνει μέσα της και την καταλαμβάνει, μέχρι που κανείς δεν θα μπορεί να ξεχωρίσει πια την ηθοποιό από τον ρόλο.

Ταυτόχρονα ο σκηνοθέτης της, ο Ιβ, κάνοντας την έρευνα για τη ζωή της Μπαρμπαρά, αρχίζει να μαγεύεται και να εμπνέεται από εκείνη. Όμως, από ποια; Από την Μπαρμπαρά ή από την ηθοποιό του;

Το φιλμ είναι ένα ονειρικό πορτρέτο της αινιγματικής τραγουδίστριας, 20 χρόνια μετά τον θάνατο της, με τη Ζαν Μπαλιμπάρ σε διπλό ρόλο. Μια ταινία, ωδή στην Μπαρμπαρά, και σχόλιο πάνω στην κινηματογραφική απόδοση της πραγματικότητας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

Στην νέα του ταινία, ο Αμαλρίκ αποτίει φόρο τιμής στην αξέχαστη τραγουδίστρια των επιτυχιών L’ Aigle Noir, Ma plus Belle Histoire d’ Amour, Gottingen και πολλών άλλων, μέσα από το ρόλο της Μπριζίτ (Ζαν Μπαλιμπάρ). Μία ταινία που σιγοτραγουδιέται και που οι μελωδίες της ξυπνάνε τα βαθύτερα συναισθήματά μας!

Σκέψεις του Ματιέ Αμαλρίκ για την ταινία

Όχι, μην το κάνετε αυτό. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Βιογραφική ταινία για την Barbara. Όχι! Έγινε μια εμμονή. Γιατί κόλλησα μ’ αυτό; Γιατί να μην γίνει, αυτή η ταινία;

Δες το «Lenny» ή το «Τhe Beginning» του Πανφίλοφ, ή το «Monitor, The Debussy Film» του Ken Russell για το BBC , το «Bird», το «Van Gogh», το «I'm Not There», το «Man on The Moon», το «Last Days», το «The scorn» του David Teboul (χωρίς την Μπαρντό ακόμα !! ) αλλά και ντοκιμαντέρ (που μπορούν να δώσουν ιδέες) το «Sviatoslav Richter The Enigma» του Monsaingeon, αλλά και τα «Molière», «Therese», «Stavisky», «Αντρέι Ρουμπλιόφ», «Lola Montes» (επίσης μια βιογραφική ταινία) και τέλος, φτάσε μέχρι το «Raging Bull», το «Spinal Tap» ( μη υπαρκτό, αλλά ναι), το «The seizure of power by Louis XIV» του Ροσελίνι, τον «Πολίτη Κέιν», το «Amadeus»…και τόσα άλλα!

Στην πραγματικότητα, όλα είναι δυνατά! Η Jeanne Balibar δεν παίζει τη Barbara.

Η Jeanne παίζει το χαρακτήρα μιας ηθοποιού ... που πρέπει να παίξει τη Barbara σε μια ταινία. Και από εκεί, τα πάντα μπορούν να ζωντανέψουν.

Όλα όσα αρέσουν σε κάποιον μπορούν να ενταχθούν στον ιστό.

Μια ταινία μέσα στην ταινία ως μηχανισμός αγάπης. Ένα «mise en abime».

Μια ταινία - πλέγμα με αντι-πεδία, κοψίματα, αποδράσεις της ηθοποιού στο ίδιο οπτικό και ηχητικό υλικό. Μηχανισμοί της αφήγησης, αποκυήματα της φαντασίας αλλά και πραγματικότητα, ένα τριχοειδές φαινόμενο.

Η αδιαμφισβήτητη «ρίμα» μεταξύ Balibar και Barbara που επιτρέπει στα πλάνα να απλωθούν. Μια «σπιτική» βιογραφία ... ένα ψέμα ... μια μεγάλη «παιδική χαρά», αντάξια της Jeanne.

Μέσα από το φετιχισμό του σκηνοθέτη (που ερμηνεύω εγώ), θα δούμε την πιο όμορφη καταγραφή της ζωής της Barbara. Με τρυφερότητα…

Μια ταινία σαν ένα τραγούδι. Και τόσο αληθινή. Όλα, αληθινά!

Επιθυμία, συναντήσεις, αντικείμενα, λατρεία, δοξολογία, αμφιβολίες.

Ένα ναρκωτικό, μια ψευδαίσθηση, ένας καπνός, μια αντανάκλαση, ένα ουράνιο τόξο.

Μπορεί μια βιογραφία, να είναι όλα αυτά;

Στη μουσική υπάρχει μια λέξη γι 'αυτό: Πάθος.

*Ο Ματιέ Αμαλρίκ έχει γεννηθεί στο Νεϊγί-συρ-Σεν, ένα προάστιο του Παρισιού, το 1965. Ξεχώρισε σαν ηθοποιός με την ερμηνεία του στο φιλμ «My Sex Life... or How I Got into an Argument» του 1996, για την οποία βραβεύτηκε με το Βραβείο Σεζάρ, το πρώτο από τα τρία στην μέχρι τώρα καριέρα του. Πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στις επιτυχίες: «Μόναχο», «Το σκάφανδρο κι η πεταλούδα» (βραβείο Σεζάρ Ανδρικής Ερμηνείας) «Kings and Queen» (βραβείο Σεζάρ Ανδρικής Ερμηνείας), «Quantum of Solace» και «Grand Budapest Hotel».

Ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει γυρίσει, μεταξύ άλλων, τα φιλμ «Τουρνέ στο Παρίσι» (Βραβείο Σκηνοθεσίας – Φεστιβάλ Καννών 2010) και «Το Μπλε Δωμάτιο». Υπήρξε παντρεμένος με την Ζαν Μπαλιμπάρ.

Ενδεχομένως η σινεφίλ αυτή ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ