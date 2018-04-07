Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 7 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 7 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 132 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ LIDL - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481321

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